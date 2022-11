Avant l'affronter les Diables rouges, le Canada et le Maroc ont réussi leurs matchs amicaux

Le Canada au forceps

Contre une équipe japonaise d’un autre calibre et également qualifiée pour la Coupe du monde, le sélectionneur John Herdman pouvait à nouveau compter sur ses cadres, parmi lesquels Jonathan David, les Brugeois Cyle Larin et Tajon Buchanan ainsi que le capitaine Atiba Hutchinson, tout juste remis d’une contusion osseuse et qui disputait ses premières minutes de la saison. Pas de trace en revanche d’Alphonso Davies, toujours convalescent.

Face à des Samouraïs qui n’alignaient aucun belgicain, les Canadiens ont d’emblée montré leur intention de chercher rapidement la profondeur en lançant Holiett, Larin ou Buchanan pour faire parler leur pointe de vitesse. Autre caractéristique de ce jeu direct, le pressing haut a laissé entrevoir quelques failles dans le repli défensif : une fois le premier rideau éliminé, les Japonais bénéficiaient de beaucoup d’espace au milieu. Ce qui exposait au grand jour le manque de mobilité de la défense des Rouges. Que ce soit sur l’ouverture du score nipponne où Soma prenait la charnière centrale de vitesse (8e) ou plus tard dans le match, l’arrière-garde semblait peu à son affaire quand la vitesse d’exécution augmentait.

Des attaques placées, il n’y en aura pratiquement pas eu chez nos futurs adversaires. En revanche, ils nous poseront certainement des soucis sur phases arrêtées vu le gabarit des joueurs massés dans le rectangle. Ils gagnent systématiquement leurs duels, c’est d’ailleurs sur corner qu’est venue l’égalisation du défenseur Steven Vitoria (21e).

La deuxième mi-temps était plus décousue avec une équipe du Canada positionnée plus bas et moins coupée en deux mais guère moins exposée à la lenteur de sa défense pour autant, à l’image de cette percée balle au pied plein axe de Minamino qui aurait pu faire mouche (52e) ou d’un appel de Yamane dans le dos de l’arrière gauche canadien et conclu par une frappe sur le poteau (88e). Toutefois, à la faveur d’une fin de match débridée, Laryea faisait la différence dans le rectangle pour obtenir un penalty, concrétisé d’une panenka par Cavallini (90e+5), qui offrait la victoire au Canada.

Le show Ziyech

Quasiment dans la foulée, le Maroc débutait son match face à la Géorgie (coachée par Willy Sagnol) avec un Selim Amallah titulaire, contrairement aux petits nouveaux que sont Bilal El Khannouss et Anass Zaroury. Dans un stade garni de 9 000 supporters marocains, ils ont assisté à un très bon match de leur équipe. Dès le début, Achraf Hakimi et Hakim Ziyech se sont montrés intenables sur la droite. C’est d’ailleurs de ce dernier que vient le caviar dévié par Boufal sur la transversale et poussé au fond par En-Nesyri (5e).

En totale maîtrise face à des Géorgiens repliés, les hommes de Walid Regragui se sont fait plaisir. Amallah, assez en verve malgré son manque de temps de jeu au Standard, s’est illustré avec un slalom dans la défense arrêté de manière assez litigieuse (15e). Hakimi aurait pu doubler la mise après un effort de 70 mètres, mais le gardien repoussait son envoi (26e). Trois minutes plus tard, son compère Ziyech lui volera la vedette avec un lob depuis sa moitié de terrain qui ne laisse cette fois-ci aucune chance au gardien adverse : 2-0 à la pause et un but qui a déjà fait le tour du monde à la rentrée des vestiaires.

Dans un deuxième acte joué au petit trot (lors duquel le Maroc inscrit tout de même le 3-0 sur penalty grâce à Boufal), Zaroury a joué ses premières minutes pour la sélection et s’est même permis une frappe détournée du bout des doigts par le gardien géorgien (81e). De quoi faire le plein de confiance avant d’aborder le Mondial qatari.