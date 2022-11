Nadal éliminé du Masters

Clairement pas à son niveau, le joueur de 36 ans a pourtant été à deux doigts de prendre le dessus sur son adversaire du jour. Avant de perdre son jeu de service, à 4-3 dans la première manche, alors qu’il menait 30-0. Derrière, il aura deux opportunités de recoller au score. Sans succès.

Dans la foulée du set inaugural perdu, Rafa ne trouvait pas la solution. Moins fébrile qu’en entame de partie, le natif de Montréal, lui, s’appuyait sur un très bon service. Visiblement en manque de rythme (et de vitesse) mais aussi en manque de constance, l’Espagnol laissait filer le joueur de 22 ans vers la victoire (6-3, 6-4). "De manière générale, c’était mieux que l’autre jour, a positivé Rafael Nadal. Mais je n’ai pas su saisir une seule des occasions que j’ai eues (NDLR: cinq balles de break au total) ."

Friable en cette fin de saison, comme le prouvent ses quatre défaites de rang, le Majorquin n’a jamais su élever son niveau durant la partie. "Ce jeu à 4-3 dans la première manche a été horrible. Ensuite, je me suis battu jusqu’au bout, mais quand les choses vont dans ce sens, il n’est pas évident de changer la dynamique, ni le résultat. Mon adversaire a mieux joué les points clés", a regretté l’actuel deuxième mondial.

Carlos Alcaraz finira 2022 sur le trône

Un deuxième mondial qui ne peut désormais plus revendiquer le trône à son compatriote Carlos Alcaraz. Il aurait dû en effet atteindre la finale pour y parvenir, mais le seul scénario qui pouvait lui permettre d’entretenir – encore un peu – ses espoirs de qualification pour la suite de la compétition reposait sur un succès de Taylor Fritz deux sets à zéro face à Casper Ruud. Or, ce mardi en milieu de soirée, ce dernier s’offrait la première manche d’entrée.

Conscient qu’il lui faudrait un miracle, Rafa avait déjà déclaré se tourner vers l’an prochain lors de sa conférence de presse d’après-match. "Je dois accepter que ma saison 2023 commence demain. La seule chose que je puisse faire est de travailler pour me donner des chances de bien jouer en 2023 […] Je ne pense pas avoir oublié comment on jouait au tennis, ni comment être fort mentalement. J’ai juste besoin de retrouver la confiance dont j’ai besoin pour jouer au niveau auquel je veux jouer."

Ces derniers mois et surtout semaines ont été difficiles à vivre, après avoir enduré une déchirure abdominale qui l’avait contraint à déclarer forfait pour la demi-finale de Wimbledon. "Je ne sais pas si je retrouverai ce niveau, mais en revanche je n’ai aucun doute sur le fait que je suis prêt à mourir pour essayer, a-t-il lancé. Que se passera-t-il en Australie ? Je ne sais pas, il reste un mois et demi pour travailler dur, rester positif, accepter le défi et accepter qu’il faudra certainement souffrir un peu plus."

Pour trouver trace de deux défaites dans le chef de Rafael Nadal en phase de groupes du Masters, il faut remonter à 2011. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas vraiment d’une histoire d’amour entre l’Espagnol et cette compétition réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison: il ne l’a jamais remportée.