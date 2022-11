Les neuf vainqueurs de ces barrages disputeront la phase finale de la Billie Jean King Cup. Les neuf perdants disputeront les barrages pour rester dans le groupe mondial.

Dimanche, la Suisse, déjà finaliste l’an passé, a remporté sa première Billie Jean King Cup qui l’opposait, en finale, à l’Australie à Glasgow (Écosse).

À noter encore que la France avait battu les Pays-Bas 3-1 en barrage pour le maintien dans l’élite de la Billie Jean King Cup, samedi.

Philippe Dehae-Elise Mertens: c’est fini

Elise Mertens (WTA 29), dont la saison s’est terminée jeudi dernier par un abandon contre l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 33) lors la phase finale de la Billie Jean King Cup avec la Belgique à Glasgow, s’est séparée de Philippe Dehaes, auquel elle avait fait appel cet été après Wimbledon. "Les deux parties ont convenu de ne pas poursuivre la collaboration", a convenu le Brabançon de 51 ans, sans donner plus de détails. Mertens et Dehaes avaient entamé leur collaboration au tournoi WTA Masters 1000 de Cincinnati (15-21 août).

Gerckens parmi les victimes des premiers jours

Malade, victime d’une voile avant déchirée, et d’un pilote automatique récalcitrant, le skipper Liégeois Jonas Gerckens (Volvo/Class40) a dû abandonner la Route du Rhum (St-Malo-Guadeloupe en solitaire) après deux jours, vendredi. D’autres péripéties sont survenues ce week-end, avec notamment un chavirage et trois démâtages (avec skippers indemnes). Le naufragé le plus chanceux fut le Français Brieux Mainsonneuve (cata), secouru par Jean-Pierre Dick, leader de sa classe (Rhum Mono) à ce moment-là.