Rallye: Munster convoite "un nouveau rêve"

Dimanche a donc salué un double succès belge au rallye du Japon avec la 17e victoire mondiale de Thierry Neuville et le premier succès en WRC2 de la paire Grégoire Munster et Louis Louka, superbes 7es au classement général. « Voilà, cela, c’est fait, il me faut un nouveau rêve maintenant », nous a confié par téléphone le fils de « Big Bernie », le papa, ex-rallyman et préparateur de BMA Autosport.