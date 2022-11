Mondial 2022: le Roi Philippe a rendu visite aux Diables Rouges avant leur départ

Le couple royal avait fait de même en 2018 quatre jours avant le départ pour la Coupe du monde en Russie où il avait assisté à la victoire de la Belgique contre la Tunisie le 23 juin et à la demi-finale perdue contre la France. Quatre ans plus tôt, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient rendu visite aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Brésil. Ils avaient alors assisté au match de groupe contre la Russie, que la Belgique avait gagné 1-0.

Les Diables Rouges s'envoleront mardi après-midi de Brussels Airport à destination du Koweït. Ils y joueront leur seul match de préparation avant la Coupe du monde contre l'Égyte vendredi (16 heures belges).

Dès la fin du match disputé au stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City, la sélection belge prendra un vol pour le Qatar, et le Hilton Salwa Beach Resort & Villas à environ 1h20 de la capitale Doha. Cinq jours plus tard, ils entreront en compétition, le mercredi 23 novembre (20h00) face au Canada.