C’était le dernier week-end du football des club avant la Coupe du monde au Qatar. Et pour ce dernier match avant plusieurs semaines d’interruption, Anderlecht a terminé par une nouvelle défaite embarrassante. Les Mauves ont été sèchement battus par Genk à domicile (0-2). Les Limbourgeois continuent leur cavale en tête du championnat avec 46 points obtenus sur 51 possibles.

Le Standard s’est bien battu dimanche après-midi, mais l’ Union Saint-Gilloise était trop forte. À Sclessin, les Bruxellois se sont imposés au terme d’une belle rencontre de football (2-3). Les hommes de Geraerts grimpent à la deuxième place du classement.

Le Club de Bruges a connu une mauvaise surprise face à l’ Antwerp. Alors que les Blauw en Zwart menaient de deux buts d’avance, The Old Firm va inscrire deux buts en moins de 60 secondes et revenir au score (2-2).

Samedi soir, une scène de chaos a eu lieu lors de la rencontre entre Charleroi et Malines. Alors que les joueurs du Sporting menaient 1-0 après 70 minutes de jeu, l’arbitre a été contraint de mettre un terme à la rencontre après que les supporters carolos aient lancé des fumigènes sur le terrain pour manifester leur mécontentement.

Moteurs

Première victoire de la saison pour Mercedes, et première victoire tout court pour Georges Russell! Le Britannique a remporté sa première victoire en Formule 1 dimanche au Grand Prix du Brésil. Le pilote Mercedes a devancé son équipier Lewis Hamilton et Carlos Sainz.

Double uccès belge au pays du Soleil-Levant : Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye du Japon, 13e et dernier rendez-vous du championnat du monde WRC de l’année. Il signe le 17e succès de sa carrière et le 2e cette saison. Et en WRC2, ce sont aussi nos compatriotes Grégoire Munster et Louis Louka qui l’ont emporté.

Tennis

Elise Mertens (WTA 29) va devoir trouver un nouveau coach pour aborder l’année 2023. La Limbourgeoise s’est en effet séparée de Philippe Dehaes. Au côté du Brabançon, la N. 1 de Belgique avait remporté le 9 octobre au WTA 250 de Monastir le septième titre WTA de sa carrière en simple et l’unique de son année 2022.

La Suisse a remporté sa première Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) de tennis grâce à ses succès dans les deux simples de la finale qui l’opposait à l’Australie, dimanche à Glasgow (Écosse).

Basket

Laurens Sweeck a remporté la course messieurs du cross de Beekse Bergen, comptant pour la 5e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche aux Pays-Bas. La victoire s’est jouée dans un sprint à trois et Sweeck s’est montré plus rapide que Van der Haar et Vanthourenhout.

