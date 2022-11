L’Union s’impose face au Standard et prend la deuxième place (2-3)

L’Union cohérente collectivement, le Standard pas assez impactant

La première période est extrêmement intense. Les deux équipes imposent un engagement physique et un pressing soutenu dans cette rencontre.

À la 24e minute, le contre-pressing unioniste permet à Christian Burgess de récupérer un ballon sur le flanc droit et d’adresser un centre. Dussenne s’interpose pour empêcher Boniface de marquer, mais Dante Vanzeir suit bien derrière et décoche une frappe puissante qui finit dans les filets (0-1, 24e).

Le Standard pousse, mais les occasions des Liégeois sont trop peu dangereuses. À la 41e, Balikwisha perd un ballon devant la surface après une passe risquée de Bokadi. Bart Nieuwkoop récupère le cuir et arme une frappe puissante, mais Arnaud Bodart se détend parfaitement pour sortir ce ballon.

Juste avant la pause, Alzate est trouvé dans la surface par une bonne passe de Dønnum, mais le plat du pied du Colombien manque de conviction et ne trompe pas Anthony Moris (41e).

Les Liégeois font le plus dur

Le Standard affiche de belles intentions offensives dès le retour des vestiaires. Fossey réalise un bon travail depuis son flanc et adresse une passe lobée vers Zinckernagel. Le Danois est fauché par Kandouss: pénalty pour les Rouches! Noé Dussenn e s’en charge et trompe Moris (1-1, 53e). Le capitaine remet les deux équipes à égalité, et devient au passage le meilleur buteur du club en championnat.

L’Union fait le gros dos face aux attaques liégeoises. Malgré cela, les hommes de Geraerts vont reprendre l’avantage. Sur un corner donné par Teuma au premier poteau, Burgess est oublié par Perica et place une tête qui trompe Bodart (1-2, 65e). Erreur évitable des Rouches, qui doivent tout refaire dans cette rencontre.

L’Union fait le break en fin de match

Le Standard se voit refuser un but de Perica suite à une position de hors-jeu (70e). Sur coup franc à la 75e, Teuma adresse une merveille de centre. Burgess, une nouvelle fois oublié, coupe la trajectoire d’une tête qui semble parfaite, mais Arnaud Bodart sort un nouvel arrêt de grande classe. Une minute plus tard, coup franc similaire pour les Liégeois et c’est Dragus qui dévie le ballon, mais Moris se montre attentif.

En fin de match, les Rouches accusent le coup physiquement et n’effectuent plus les courses défensives nécessaires. Sur une transition, Vanzeir file sur le côté droit et adresse un centre vers Eckert. L’attaquant, complètement oublié au second poteau, la remet de la tête vers Nieuwkoop, qui ne laisse aucune chance à Bodart (1-3, 87e).

Dans le temps complémentaire, Moris intervient tardivement sur Ohio et l’arbitre désigne une nouvelle fois le point de pénalty pour le Standard. Zinckernagel le transforme et redonne des ultimes espoirs aux supporters liégeois (2-3, 90e+5). Le score ne changera toutefois pas.

Efficaces devant les buts, supérieurs physiquement et cohérents tactiquement, less joueurs de l’Union ont délivré une très bonne prestation. Le club bruxellois grimpe à la deuxième place du classement grâce à cette victoire, avec un point d’avance sur l’Antwerp et à sept points de Genk. Le Standard reste septième, avec tout de même un match en moins en attendant que la victoire par forfait face à Anderlecht leur soit officiellement accordée.

Les compositions :

But du Standard : Dussenne (53e, sur pénalty), Zinckernagel (90e+5, sur pénalty).

Buts de l’Union : Vanzeir (24e), Burgess (65e), Nieuwkoop (87e).

Standard : Bodart, Dussenne (Canak, 70e), Bokadi, Laifis, Fossey, Dønnum, Raskin, Alzate (Cimirot, 70e), Balikwisha (Ohio, 84e), Zinckernagel, Perica (Dragus, 70e).

Union Saint-Gilloise : Moris, Burgess, Kandouss, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lapoussin, Lazare (Puertas, 82e), Teuma, Lynen, Vanzeir (Adingra, 89e), Boniface (Eckert, 82e).