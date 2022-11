Le Club de Bruges gaspille son avance de deux buts et partage face à l’Antwerp (2-2)

À la 34e minute, Brandon Mechele ouvre le score à la suite d’un corner tiré par Olsen (1-0, 34e). Le rythme de la rencontre a ensuite baissé en début de seconde période et les occasions se sont faites plus rares.

En seconde période, Ferran Jutglà enfonce le clou d’un tir du pointu des 20 mètres. Le ballon, légèrement dévié par Noa Lang, trompe Jean Butez (2-0, 62e).Le break semble fait pour les Blauw en Zwart.

L’Antwerp revient au score en une minute

Sûrs de leur avantage, les joueurs de Bruges se relâchent à un quart d’heure de la fin du match. Cette nonchalance va se payer au prix cher. À la 75e minute, Nielsen s’emmêle les pinceaux et perd un ballon devant son rectangle. Les Anversois jouent vite le coup, et Michael Frey est à la réception d’un centre seul de Janssen dans le petit rectangle. Le Suisse ne se fait pas prier et réduit la marque (2-1, 76e).

Une minute plus tard, Scott est légèrement accroché par le bras de Mechele dans la surface : pénalty pour l’Antwerp! Vincent Janssen ne tremble pas et remet les compteurs à zéro (2-2, 79e). En quelques secondes, l’Antwerp est parvenu à revenir au score.

Le score ne changera plus. Le Club de Bruges, peu impressionnant dans le jeu cet après-midi, n’a pas été capable de conserver son avance de deux buts et ne dépasse pas son rival du jour au classement général.

L’Antwerp conserve sa 2e place avec 35 points, huit de moins que Genk qui se rend à Anderlecht à 18h30. Le Club de Bruges reste 3e avec 33 points