La Gantoise s’impose facilement à Courtrai et se rapproche du Top 4

Après une entame dominée par Gand, le KVK a commencé à sortir et sur un centre de D’Haene, il a fallu une intervention de Torunarigha pour éviter l’ouverture du score.

Alors que la rencontre s’équilibrait, Courtrai subissait un coup du sort logique à la 20e minute quand une agression de Kristof D’Haene sur la cheville de Samoise valut une carte rouge au capitaine des Kerels obligés de jouer à dix les septante dernières minutes. Blessé, Samoise devait, lui, céder sa place à Castro-Montes quelques minutes plus tard (25e).

Les Gantois ne durent pas trop attendre pour concrétiser cet avantage au marquoir. Castro-Montes trouvait Hjulsager, oublié dans le rectangle, qui réglait la mire dans la lucarne droite (0-1, 33e). Dessoleil sauvait encore le domaine courtraisien sur un centre tendu de Salah (36e). Ce n’était que partie remise pour Ibrahim Salah, qui effaçait Dessoleil d’une feinte avant de placer une frappe enroulée magnifique dans la lucarne gauche de Ilic impuissant (0-2, 40e).

Au début de la seconde mi-temps, Courtrai reprit espoir quand Sven Kums était à son tour expulsé directement par l’arbitre Bert Put pour un tacle deux jambes en avant sur Tanaka.

À dix contre dix, les Kerels croyaient pouvoir revenir dans le coup et Gueye alerta même Nardi (66e). Mais Gand resta concentré. Après un tir de Cuypers sur le poteau, à la 69e, Depoitre, monté au jeu cinq minutes plus tôt, faisait 0-3 et deux minutes plus tard, Salah signait son doublé (0-4, 72e).