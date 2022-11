L’Union a en effet l’occasion de prendre la deuxième place du championnat en cas de victoire. Les hommes de Karel Geraerts ne se sont plus inclinés en D1A depuis le 11 septembre et une défaite 1-2 face à Genk.

De son côté, le Standard pointe à la septième place avec deux matchs de retard - la victoire par forfait face à Anderlecht n’ayant pas encore été officialisée. Performants face aux gros calibres, irréguliers contre les équipes à leur portée, les Rouches veulent garder un œil sur les Play-offs 1. Ils devront s’imposer face à un concurrent direct pour ne pas laisser l’écart se creuser.

L’Union cohérent collectivement, le Standard pas assez impactant

La première période est extrêmement intense. Les deux équipes imposent un engagement physique et un pressing soutenu dans cette rencontre.

À la 24e minute, le contre-pressing unioniste permet à Christian Burgess de récupérer un ballon sur le flanc droit et d’adresser un centre. Dussenne s’interpose pour empêcher Boniface de marquer, mais Dante Vanzeir suit toutefois bien derrière et décoche une frappe puissante qui finit dans les filets (0-1, 24e).

Le Standard pousse, mais les occasions des Liégeois sont trop peu dangereuses. L’Union tient bien le coup physiquement. Victor Boniface réalise notamment une première période de haute volée, parvenant à plusieurs reprises à conserver le ballon et à absorber le pressing liégeois.

À la 41e, Balikwisha perd un ballon devant la surface après une passe risquée de Bokadi. Bart Nieuwkoop récupère le cuir et arme une frappe puissante, mais Arnaud Bodart se détend parfaitement pour sortir ce ballon. Juste avant la pause, Alzate est trouvé dans la surface par une bonne passe de Dønnum, mais le plat du pied du Colombien manque de conviction et ne trompe par Anthony Moris (41e).

Les Liégeois dominants en seconde période

Le Standard affiche de belles intentions offensives dès le retour des vestiaires. Fossey réalise un bon travail depuis son flanc et adresse une passe lobée vers Zinckernagel. Le Danois est fauché par Kandouss: pénalty pour les Rouches! Noé Dussenn e s’en charge et trompe Moris (1-1, 53e). Le capitaine remet les deux équipes à égalité, et devient au passage le meilleur buteur du club en championnat.

L’Union fait le gros dos face aux attaques liégeoise. Malgré cela, les hommes de Geraerts vont reprendre l’avantage. Sur un corner donné par Teuma au premier poteau, Burgess est oublié par Perica et place une tête qui trompe Bodart (1-2, 65e). Erreur évitable des Rouches, qui doivent tout refaire dans cette rencontre.

Le Standard se voit refuser un but de Perica suite à une position de hors-jeu (70e). Sur coup-franc à la 75e, Teuma adresse une merveille de centre. Burgess, une nouvelle fois oublié, coupe la trajectoire d’une tête qui semble parfaite, mais Arnaud Bodart sort un nouvel arrêt de grand classe. Une minute plus tard, coup-franc similaire pour les Liégeois et c’est Dragus qui dévie le ballon, mais Moris se montre attentif.

Les compositions :

Quelques surprises dans la composition de Ronny Deila. Le coach norvégien aligne Laifis plutôt que Cimirot dans l’axe de la défense. Alzate début aussi à la place de Canak dans l’entrejeu. En pointe, c’est Perica qui a été préféré à Dragus.

Du côté de l’Union, aucun changement à signaler par rapport à la dernière rencontre face à Westerlo.

Standard : Bodart, Dussenne (Canak, 70e), Bokadi, Laifis, Fossey, Dønnum, Raskin, Alzate (Cimirot, 70e), Balikwisha, Zinckernagel, Perica (Dragus, 70e).

Union Saint-Gilloise : Moris, Burgess, Kandouss, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lapoussin, Lazare, Teuma (C), Lynen, Vanzeir, Boniface.

Le direct :

Les stats :