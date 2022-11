Anderlecht s’incline face à Genk au terme d’une nouvelle prestation peu glorieuse (0-2)

Pour la dernière rencontre de championnat avant la Coupe du monde stoppant le football des clubs pour plusieurs semaines, Anderlecht s’est encore enlisé un peu plus dans la crise. Face à Genk à domicile, les Mauves ont très peu proposé et ont été battus 0-2 à la suite de buts d’Onuachu et d’Arteaga. Les joueurs du Sporting n’ont pas montré une once de réaction, et ce même lorsqu’ils ont été en supériorité numérique. Les Limbourgeois continuent quant à eux leur cavale en tête du championnat.