Masters - Novak Djokovic : "Mon meilleur match ? Contre Roger en 2012"

Le dernier vainqueur de Wimbledon a ouvert son livre aux souvenirs.

Son premier sacre

En 2008, à Shanghai, alors qu’il n’a que 21 ans, le Serbe, déjà troisième mondial, s’impose en finale contre Nikolay Davydenko (6-1, 7-5). "J’étais encore très jeune et c’était ma deuxième participation au tournoi. À Shanghai, j’ai fait un très bon parcours et j’ai disputé cinq matchs fantastiques. La finale contre Davydenko a été le summum pour moi: j’ai joué contre un joueur très en forme dans l’un des plus beaux stades dévolus au tennis. Je m’en souviens très bien et remporter ce titre, c’était la meilleure façon de terminer la saison. Cela vous donne déjà de la confiance pour l’année suivante."

Son quadruplé à Londres

Entre 2012 et 2015, Novak Djokovic va connaître son âge d’or lors des Masters. Avec trois succès contre Roger Federer et un contre Rafael Nadal lors des finales, il brille contre les deux autres membres du Big 3 et marque des points dans la course au GOAT (plus grand joueur de l’histoire du tennis).

"Quand j’ai remporté les finales entre 2012 et 2015, c’était l’une des meilleures périodes de ma carrière. Je pense que l’un des plus grands défis d’un joueur de tennis professionnel, c’est la cohérence. Mon objectif a toujours été d’essayer d’être continuellement fort, semaine après semaine, principalement dans les grands tournois, les Grands Chelems et les Masters 1000, pour pouvoir me qualifier pour le Masters mais aussi accumuler des points pour le classement et rester en haut du classement le plus longtemps."

Son meilleur match

Tout au long de sa carrière, Djokovic a disputé 58 rencontres (41 victoires – 17 défaites) lors des ATP Finals. Pas facile dans ces circonstances de dénicher son meilleur match. Néanmoins, le Serbe a une petite idée sur la question. "Je pense que ma meilleure prestation a été réalisée lors de la finale de 2012 contre Roger Federer. J’ai gagné en deux sets très serrés (7-6, 7-5). Deux ou trois petits points ont décidé de qui gagnerait. Au niveau de la qualité du jeu, une marge très étroite nous séparait. Quand je jouais avec Federer, c’était toujours imprévisible. Vous savez qu’il va vous mettre beaucoup de pression et cela vous oblige à développer votre meilleur tennis pour gagner. Cette victoire était très spéciale et je me souviens de la balle de match comme si c’était hier. Je suis en défense sur tout le point et au final, je réalise un passing de revers long de ligne alors que je suis en bout de course et quasiment en grand écart."