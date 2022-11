Une sélection de questions

Le destin qatari de l’attaquant de l’Inter Milan aura été tranché quelques minutes avant l’annonce, à Tubize, après que Roberto Martinez aura décidé, avec son staff médical, de prendre ou non son meilleur buteur pour disputer au moins un des trois matchs de la phase de poules (23 novembre contre le Canada, 27 contre le Maroc et 1er décembre contre la Croatie).

Depuis qu’il est devenu sélectionneur, à la sortie de l’Euro 2016, Martinez a toujours eu un ou deux soucis, du côté de l’infirmerie, au moment de poser ses choix. Avant la Coupe du monde en Russie en 2018, l’incertitude concernait Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Avant l’Euro 2020, en 2021, elle entourait la présence de Kevin De Bruyne et d’Axel Witsel.

En novembre 2022, c’est donc Lukaku. Mais le souci est plus important et l’inquiétude plus grande. Parce que, d’abord, le cas paraît plus épineux et que le profil de l’attaquant est unique. Parce que, ensuite, il y a tous les autres titulaires, valides, mais plus aussi valables qu’à une certaine époque, à l’image des questions escortant les niveaux de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld depuis leur retour en Pro League ou le manque de temps de jeu d’Eden Hazard au Real Madrid.

Le technicien espagnol a plutôt habitué au conservatisme

Martinez avait dit en septembre, en marge du rassemblement de la Ligue des nations, la manière dont il construirait sa liste des 26 : 13 certitudes et 13 postes à pourvoir. Cela laisse, a priori, quelques possibilités pour voir de nouvelles têtes ? Le technicien espagnol a plutôt habitué au conservatisme, rarement aux grands bouleversements.

Le cas Lukaku pourrait toutefois l’obliger à innover… ou à prendre un 27e Diable, jusqu’à 24 heures avant le premier match contre le Canada, comme l’y autorise le règlement de la compétition. C’est une manière de gagner un peu de temps, et d’entretenir un espoir, tant pis pour le déçu – c’était Ciman, en 2018, rentré en Belgique pour laisser la place à Kompany.

Avec ou sans Lukaku – mais peut-il se passer réellement de Lukaku ? –, la structure de la liste ne sera pas la même. Michy Batshuayi et Loïs Openda, qui devraient en être, seraient accompagnés d’au moins un attaquant en plus (Divock Origi) ou un profil similaire et polyvalent (Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere), si l’attaquant de l’Inter déclare forfait.

En un peu plus d’un an, Martinez a fait trois listes pour des phases finales (Euro 2020, Final Four de la Ligue des nations 2021 et Coupe du monde 2022). Cela permet de se rappeler qu’il a son noyau dur. Ils étaient 17 à avoir pris part à l’Euro et au Final Four : Courtois, Mignolet, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Denayer, Castagne, Carrasco, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, Batshuayi, Eden Hazard, Lukaku et Trossard.

Martinez craint le manque de vitesse de son arrière-garde

Il est possible que, sauf forfait de Lukaku, ils reviendront tous. Un arbitrage pourrait-il être fait en défense, au sujet de Jason Denayer ? Martinez craint le manque de vitesse de son arrière-garde, mais le défenseur de Shabab Al-Ahli est le seul capable de lui apporter cette vitesse. Dendoncker joue peu à Aston Villa, et il n’a pas joué une minute lors du rassemblement de septembre. Doit-il s’inquiéter, encore plus avec la montée en puissance d’Amadou Onana ?

Thorgan Hazard, Casteels, Meunier et Mertens avaient pris part à l’Euro ou au Final Four, et ont une bonne chance d’être, eux aussi, dans les 26.

Cela laisserait cinq ou six places, donc, à répartir selon les postes. La question des gardiens est tranchée. S’il suit la logique des six défenseurs centraux, dont Dendoncker, il resterait une place, ou deux si Dendoncker est écarté. Faes, Mechele, Theate et Debast semblent se détacher. Au milieu, Amadou Onana est assuré d’en être, avec son gabarit et son profil rappelant Fellaini.

Les profils offensifs ne manquent pas et c’est dans ce secteur que la bagarre va être la plus intense, a priori. Si Openda devrait voir le Qatar, c’est plus flou en soutien. De Ketelaere, Lukebakio, Doku, Origi, Verschaeren, dans ce qui pourrait être un ordre d’importance, pourront être attentifs devant leur télévision ce midi. Beaucoup d’autres le seront. Et une surprise sortira-t-elle du chapeau de Martinez ? Duranville et Lavia sont encore très jeunes, ce seraient d’énormes surprises. Ce serait aussi le choix d’un directeur technique, qu’est Martinez, plus que d’un sélectionneur.