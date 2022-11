L’UB veut prolonger Roberto Martinez avant le mondial: un pari risqué

S’il va au terme de son bail – donc jusqu’en 2026 –, Martinez aura été coach fédéral pendant dix ans. Il se hisserait dans le top 4 des entraîneurs fédéraux les plus fidèles de l’histoire du football belge. L’Écossais William Maxwell, notre tout premier coach fédéral – est resté en fonction pendant 13 ans, entre 1910 et 1928 (il faut prendre en compte l’interruption causée par la Guerre). Le légendaire Guy Thys (entre 1976 et 1989 et ensuite en 1990-1991) a égalé ce record de 13 ans. Et Raymond Goethals est troisième avec un mandat de dix ans, entre 1966 et 1976.

Cela témoignerait d’un manque de respect de sous-estimer les mérites et les qualités de Martinez. Grand professionnel, people manager, ambassadeur rêvé de la Belgique, il est adoré par la majorité de ses joueurs clés. Mais les critiques à son égard – de la presse, des consultants, mais de plus en plus aussi des supporters – sont aussi nombreuses : trop conservateur, trop beau parleur, tactiquement trop prévisible. Depuis un certain temps, plusieurs clubs (Genk, Gand, le Standard) se posent également des questions quant à sa politique de sélection. Ils le trouvent en effet trop pro-Anderlechtois.

Lui offrir un nouveau contrat avant que le coup d’envoi soit donné face au Canada, notre premier adversaire au Qatar, est une arme à double tranchant. En cas de succès, la Fédération pourrait toucher le pactole si un grand club souhaitait venir le débaucher. En cas d’échec total et de révolte de la nation, cela coûterait un pont de devoir le limoger. En effet, selon les normes belges, Martinez touche un salaire très élevé.

En ce moment, la population belge croit plutôt au scénario catastrophe qu’au scénario de rêve au Qatar. Et au regard de la blessure de Lukaku, des problèmes de rythme d’Eden Hazard, du manque de vitesse en défense et des résultats décevants en Final Four de la Ligue des nations et contre les Pays-Bas, le pessimisme est plutôt compréhensible. Jamais, depuis 2014, les attentes n’auront été si faibles autour de notre sélection. Est-ce que Roberto Martinez sera encore l’homme de la situation si cette génération en or n’atteint pas le dernier carré au Mondial ?