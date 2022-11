L’exploit du RFC Meux (D2 Amateur) qui a tenu 80 minutes face à Saint-Trond (vidéos)

Après avoir battu Beloeil, Rebecq (D2 ACFF), Perwez (P1) et Hasselt (D2 VFV), les Meutis se sont présentés aux portes du Stayen de Saint-Trond avec l’envie de bien faire, et on peut dire que le pari a été réussi. Devant plus de 1000 supporters amassés dans la tribune " visiteurs ", les Verts se sont battus et ont réussi à garder le zéro partout jusqu’à moins de dix minutes de la fin lorsque Kaya ouvrait le score de la tête. C’est la fin de la magnifique histoire pour Meux à qui on saluera tout de même l’exploit.