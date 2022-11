Cappellen 1 - 7 Union

Cappellen, qui évolue en D2 Amateur, est parvenu à ouvrir le score via El Madani. Une petite quinzaine de minutes plus tard, Adingra remettait les compteurs à zéro avant que El Azzouzi ne donne l’avantage aux siens. L’attaquant néerlandais doublait son compteur quelques minutes plus tard. Nilsson (2), Adingra et Puertas terminaient tout suspens.

Cercle Bruges 3 - 1 Beerschot

Même si la partie a été partagée en première mi-temps par les buts de Denkey et Verlinden, les Brugeois ont réussi à prendre la seconde période à son compte via des buts de Ueda et Denkey.

Lokeren-Temse 0 - 5 Malines

Après 20 minutes d’observation, Schoofs ouvrait le score. Encore 20 minutes plus tard, Malede doublait la mise avant d’en planter un deuxième après la pause. Da Cruz terminait la rencontre avant un dernier but en fin de match.

Lommel 0 - 1 Zulte

Zulte aura pris du temps à ouvrir le score. Gano se chargeait du but de la qualification à 20 minutes de la fin, servi par Fadera.

Thes Sport 1 - 4 Ostende

Ostende a attendu la deuxième période pour commencer à jouer. Une fois le score ouvert par Ambrose, les Côtiers ont déroulé via Atanga, Batzner et Berte. Tessenderlo a sauvé l’honneur grâce à S. Vanaken.

Dessel 0 - 5 Gent

La Gantoise a atomisé la Nationale 1 en première grâce à un doublé de Hyon-Seok et des buts de Van Daele et Depoitre. Ils ont terminé le travail en deuxième période avec un but de Hjulsager.

St-Trond 1 - 0 Meux

Vaillants, entrepenants, et sûrement poussés par leurs fervents supporters, les Meutis ont gardé le zéro à la pause et auraient pu espérer mieux des deux frappes cadrées de Kinif.

En deuxième, Saint-Trond met de plus en plus le nez à la porte et finit par ouvrir le score sur une tête de F. Kaya. 1-0, score final, c’est tout de même un exploit pour le club de D2 Amateur.

La rencontre était suivie par notre rédaction Namuroise.

Westerlo 0 - 1 Genk

Onuachu a ouvert le score en début de rencontre et ce sera le seul but de tout le match. Genk a géré paisiblement le reste de la partie.

Patro 0 - 2 Club Bruges (après prolongations)

Les pensionnaires de Nationale 1 ont forcé les Brugeois à aller jusqu’aux prolongations, le score étant de 0-0 à la fin du temps réglementaire.