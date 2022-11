Billie Jean King Cup : la Belgique au pied du mur avant l'Australie

Une décision qui, au regard du classement, pouvait surprendre. Mais ces choix étaient attendus et avaient été mûrement réfléchis par toute l’équipe, le capitaine Johan Van Herck en tête.

Pour cause : en provenance des WTA Finals à Fort Worth, aux USA (où elle a été titrée en double), Mertens était arrivée à Glasgow la veille à… 23 h 30, après un voyage de près de 14 heures et un décalage horaire de six heures à digérer. Van Uytvanck, elle, n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le 2 septembre et son élimination au deuxième tour de l’US Open. Une défaite qui avait poussé la Brabançonne à mettre un terme à sa saison prématurément pour soigner des douleurs au dos, dont elle se dit aujourd’hui débarrassée.

C’était donc en quelque sorte un pari audacieux, bien qu’à la portée de nos deux joueuses, qui aurait pu rapporter gros face à la Slovaquie. Hélas…

Ni Ysaline Bonaventure, battue en deux sets (2-6, 6-7) par Kuzmova (WTA 140), ni Maryna Zanevska, en trois sets (7-5, 2-6, 3-6) face à Schmiedlova (WTA 100) ne sont parvenues à rapporter un point à la Belgique.

La Stavelotaine ne s’est pas cachée au terme de sa rencontre. "Je n’ai pas proposé mon meilleur tennis, et c’était loin d’être mon meilleur match", a-t-elle analysé.

La pression du match inaugurale peut-être ? "Je ne sais pas, peut-être un peu de décompression après avoir intégré le top 100 mondial (NdlR : la semaine dernière) , qui était mon objectif principal. C’était en fait la première rencontre où je me rendais compte que j’y étais, que j’avais réellement ma place. J’ai essayé de rester positive du début à la fin mais je n’ai pas su me libérer et lâcher mes coups. Ce qui est justement ma force…"

Mention spéciale pour Elise Mertens

Menée 0 à 2 et donc assurée de la défaite face à la Slovaquie, la Belgique se devait de sauver l’honneur par l’intermédiaire de Mertens et Kirsten Flipkens en double. Un petit point qui, au décompte final, vaudra peut-être son pesant de cacahuètes (voir par ailleurs). Une mission remplie haut la main par les deux joueuses qui se sont imposées très nettement 6-0, 6-3 devant la paire Kuzmova-Mihalikova. Les deux Belges se connaissent bien mais ont pourtant peu évolué ensemble. La dernière fois, c’était déjà lors de la Billie Jean King Cup en novembre 2021. Plus loin dans le passé, il faut remonter à quatre ans et demi !

"C’était plus facile pour nous aujourd’hui car j’ai joué toute l’année du côté droit et Elise Mertens du côté gauche. On a aussi beaucoup discuté avant le match, de la tactique notamment. Le plus important dans le double, c’est la communication avant et pendant la rencontre", insistait l’aînée du groupe, Flipkens.

Avec cette défaite 1-2, une chose est claire désormais : pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la compétition, il faudra battre l’Australie ce jeudi dès 11 h.