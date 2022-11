MotoGP: Bagnaia nouveau roi de la catégorie reine

Sur le circuit Ricardo Tormo en Espagne, le pilote Ducati de 25 ans a terminé 9e de la course, soit loin derrière son dernier rival pour le titre, le Frangais Fabio Quartararo (Yamaha), 4e, à qui il succède néanmoins au palmarès.

Avec ce titre, "Pecco" devient le premier champion italien depuis la légende Valentino Rossi en 2009 – auprès de qui il s’est formé – et le premier pilote Ducati titré depuis l’Australien Casey Stoner en 2007.

Il est également le premier Italien à s’imposer au guidon d’une moto italienne depuis une autre légende, Giacomo Agostini, qui avait remporté en 1972 son 12e titre avec MV Agusta.

Bagnaia est revenu de loin cette saison: après un début d’année gâché par plusieurs chutes, le Turinois a eu jusqu’à plus de 90 points de retard sur Quartararo, avant d’entamer la plus grande remontée en catégorie reine depuis l’introduction du système de points actuel en 1993, grâce à quatre victoires consécutives et huit podiums en dix GP.

En Moto2, le titre est revenu à l’Espagnol Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo).