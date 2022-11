Bruges a tendu l’autre joue

Mis sous pression par des Gantois déterminés, ils n’ont jamais réussi à se libérer. Ce qui s’est traduit par du déchet technique et un bloc qui ne sortait plus convenablement de sa partie de terrain. Il faut dire que le onze de base, presque identique à celui contre Leverkusen, semblait beaucoup trop défensif pour ce duel. Les flancs ont passé les 45 premières minutes à défendre, sans jamais être en position de contre-attaquer. Ce qui explique ce 2-0, logique… même si Cuypers puis Ngadeu ont fait preuve d’une efficacité inhabituelle.

Hoefkens a ensuite fait monter Skov Olsen, Odoi, Yaremchuk et Lang, basculant dans l’autre extrême : une équipe coupée en deux, incapable de mettre sous pression les Buffalos. "Il fallait trouver le bon équilibre : attaquer sans concéder trop d’espace et d’occasions, poursuivait le Danois. C’est ce qu’il y a de plus dur en football. En fait, on avait besoin d’inscrire ce petit but pour relancer la partie, mais il n’est pas tombé."

Le milieu de terrain était profondément marqué par cet échec. Ce qui n’était pas le cas de tous ses coéquipiers. "Là, c’est un vrai coup dur. Je me sens vraiment mal. Je sais que je dois relativiser, ce n’est qu’un match de football. Mais nous sommes tellement déçus. Ce qui me gêne le plus, c’est cette absence de réaction après le 1-0. Alors qu’on avait montré auparavant qu’on pouvait imposer notre jeu. D’ailleurs, j’ai failli partir en profondeur juste avant, ça aurait pu être un tout autre match."

Comme l’année passée, le Club Bruges ne ressent pas cette adrénaline qui le pousse à se surpasser, comme il le fait en Ligue des champions. Pourtant, la pression devrait s’intensifier. Le retard sur Genk s’élève désormais à onze points. Certes, la saison est encore longue. Mais les Flandriens doivent déjà s’inquiéter de cette situation qui, en championnat, devient alarmante. "J’en suis conscient et je sais aussi ce qui s’est passé l’année dernière, déclarait l’ancien Unioniste. On doit absolument gagner nos matchs, pour limiter les dégâts. On a vraiment une bonne équipe, mais il faut se regarder dans le miroir et aller de l’avant."

Une défaite qui intervient la veille du tirage de la C1… mais aussi de la liste danoise pour le Mondial. "Je sais très bien que je ne dormirai pas de la nuit. Non pas pour le tirage ou la liste, mais pour ce résultat. Lundi ? Ça peut être une grande journée, c’est sûr. Mais avant je devrai digérer cette déception."