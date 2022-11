Rallye du Condroz 2022 : la victoire pour Gryazin devant Cherain et Fernémont

Pas de nouvelle victoire non plus pour Xavier Portier, régional de l’étape et copilote de Stéphane Lefebvre. ©Yves Bircic

Conséquence de cet ennui mécanique, Gryazin se retrouvait esseulé en tête avec 34 secondes d’avance. Un avantage plus que confortable pour le Russe qui a filé vers la victoire.

Derrière, la lutte pour la deuxième place a été animée jusqu’au bout par Adrian Fernémont (Skoda Fabia Evo Rally2) et Cédric Cherain (Porsche 997 GT3). La médaille d’argent est finalement revenue au Liégeois dans la dernière spéciale.

Maxime Potty, premier régional

Le Top 5 de cette neuvième manche du Championnat de Belgique des Rallyes a été complété par Gino Bux (Skoda Fabia Evo Rally2) et Maxime Potty (Citroën C3 Rally2). Le pilote de Hamoir termine aussi avec le titre honorifique de meilleur pilote régional.

Maxime Potty termine à la 5e position du Rallye du Condroz. ©Heymans

Dans le Top 10, on retrouvait Jos Verstappen (Citroën C3 Rally2), Bastien Rouard (Skoda Fabia Rally2), Charles Munster (Skoda Fabia Rally2), Roger Hodnius (Citroën C3 Rally2) et Thibaud Mazuin (Skoda Fabia Rally2). Tous ont profité de la sortie de route de Xavier Bouche (Citroën C3 Rally2) dans la dernière étape.

Au sein de la catégorie RC4, personne n’a pu contester la première place en fin d’épreuve à Tom Rensonnet et l’Oleyen Loïc Dumont (Renault Clio Rally4). L’équipage du RACB National Team s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur le Luxembourgeois Steve Fernandes (Peugeot 208 Rally4) et l’Oheytois Johan Van den Dries (Peugeot 208 Rally4). Le Wanzois Jean-Louis Boesmans finit au pied du podium.

Un Marchinois vainqueur en RC5

C’est une première pour Pierre-Manuel Brasseur (Renault Clio Rally5)! Le Marchinois a décroché ce dimanche sa première victoire dans le Clio Trophy Belgium.