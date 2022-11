Dans les coulisses du Rallye du Condroz 2022 : Thomas fait vivre l’épreuve dans le parc d’assistance (vidéo)

Car le Condroz n’est pas un rallye comme les autres. "Ici, à Huy, il a pas mal de personnes qui viennent pour la première fois ou qui ne sont pas des puristes de la discipline. Mon rôle est d’ailleurs d’expliquer, le plus précisément possible, les spécificités des voitures qui passent. Quand les gens viennent me trouver en expliquant qu’ils ont appris des choses, c’est que j’ai réussi mon Condroz", sourit Thomas Bastin.

En direct pendant 10h de suite

Pour la première fois depuis qu’il est présent au Condroz, Thomas Bastin exerce le rôle de speaker tout seul, en l’absence du mythique Jean-Pierre Amand. "Quand il était à mes côtés, c’était beaucoup plus facile, je pouvais aller à la pêche aux infos. Ici, c’est un peu plus compliqué, d’autant que j’enchaîne parfois jusqu’à 10h de direct de suite. Physiquement? Ça va, je tiens le coup (rires)."

«Avant, je faisais de nombreuses fiches»

Expérimenté et connu comme Barrabas dans le sport automobile le Namurois a fait de sa passion un métier. "Quand j’ai commencé, je faisais de nombreuses fiches, dit-il. Maintenant, la meilleure préparation, c’est de suivre au jour le jour l’actualité des pilotes. Je ne supporte pas les speakers qui ne connaissent pas leur sujet."

En attendant, Thomas Bastin continue de prendre son pied, avant de vivre l’apothéose de l’arrivée au podium.