Route du Rhum: départ dimanche avec deux Belges

Avant même son lancement, cette 12e édition de la mythique traversée transatlantique en solitaire qui relie tous les quatre ans, la cité corsaire à Pointe-à-Pitre (un parcours théorique soit orthodromique, inchangé depuis la 1re Route, en 1978, de 3 542 milles soit 6 560 km) est donc déjà celle de tous les records.

Avec 138 marins et donc bateaux engagés (répartis en 6 classes), ce millésime pulvérise son précédent record (123 en 2018) et cela ne devrait pas être la seule marque historique à tomber cette année. Car il y a fort à parier que le record de vitesse de la traversée sera battu par l’un des huit trimarans géants au départ (les Ultim, soit des engins de plus de 30 mètres de long (32) et plus de 20 mètres (23) de large). Qui fera mieux que les 7 jours et 14 heures du Français Francis Joyon en 2018 ? À nouveau au départ sur le même trimaran (IDEC), le vétéran de 66 ans est encore candidat à la victoire. Mais entre lui et ses rivaux directs Le Cléac’h (Banque Pop) ou Gabart (SVR Lazartigue) la bataille sera rude… Info ou intox ? Certains skippers pensent possible de rallier Pointe-à-Pitre en… 6 jours. Une vélocité à la hauteur des investissements colossaux que nécessitent ce genre de bateaux: de 12 à 15 millions€ pour leur construction, une dizaine d’autres millions pour faire fonctionner l’équipe qui en a la charge. Autres chiffres à donner le tournis…

« Ne rien lâcher »

Après une quinzaine de jours à trépigner dans un port de Saint-Malo ayant attiré des centaines de milliers de visiteurs, dimanche sera enfin le jour J. Un moment très attendu par les skippers, dont Jonas Gerckens, skipper N.1 belge, et l’un de nos deux compatriotes au départ, avec l’architecte bruxellois émigré de longue date à Pornichet, Gilles Buekenhout.

"Ces derniers jours d’avant course sont une période à la fois grisante mais durant laquelle il faut faire attention à ne pas dépenser trop d’énergie, qui sera bien nécessaire durant la traversée. Car il faudra ne rien lâcher…", relève Jonas le Liégeois. Sur son monocoque Volvo, un Class40 (pour 40 pieds soit 12,19 mètres de long), Gerkens vise un Top 10 de catégorie à Pointe-à-Pitre qu’il devrait rallier après 16 à 20 jours de mer. Mais il le sait (voir sont interview sur notre site): avec 55 bateaux dans sa classe, les places d’honneur seront très chères.

Millésime exceptionnel, donc, la Route du Rhum 2022 devrait à nouveau offrir de belles performances sportives et autant de jolies histoires voire d’épopées. Car c’est bien la richesse de la voile au grand large – et donc de cette reine des transats – de rassembler sur la même ligne de départ, un improbable mélange de professionnels et d’amateurs éclairés, de sportifs aguerris et d’aventuriers de tous les âges et quelques "ovnis" tels le Français Jean Galfione (champion olympique du saut à la perche à Atlanta 1996) ou l’ex-skieur croate Ivica Kostelic. Par exemple…

Soif de victoire ou goût du challenge et de la découverte, la Route du Rhum fascine les marins autant que les terriens. Ce sera encore plus vrai dès ce dimanche à 13h02 (si la météo n’y met pas son grain de… sable).