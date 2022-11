Rallye du Condroz 2022 : le Russe Nikolay Gryazin leader après la 1re journée

Comme on pouvait s’y attendre, cette 48e édition du Rallye du Condroz est plus indécise que jamais. Après une journée de course, c’est le Russe Nikolay Gryazin, le vainqueur WRC 2 du Rallye de Sardaigne qui trône en tête du classement, après avoir signé six scratchs ce samedi.