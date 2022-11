Dans les coulisses du Rallye du Condroz 2022 : Philippe et Alain conduisent la voiture-balai

Un rôle de l’ombre mais ô combien important, notamment au niveau de la sécurité. "Nous sommes en permanence en contact avec la direction de course. D’ailleurs, ils savent en temps réel où on se trouve sur le parcours. On est parfois rappelé à l’ordre car on ne va pas assez vite. Il est parfois arrivé qu’on nous presse un peu car les premiers du classement arrivaient derrière nous."

Une vigilance de tous les instants

Pour faire partie de cette "voiture-balai", il faut, forcément, connaître le parcours comme sa poche. "Cela demande pas mal de préparation en amont, expliquent les deux Liégeois. Et puis, sur les spéciales, on se doit d’avoir les yeux partout. On ne s’imagine pas mais c’est un rôle important. Une fois que la dernière voiture est passée, là aussi, on doit communiquer avec les commissaires que tout est en ordre, notamment au niveau des horaires."

Un rôle ingrat mais crucial.