Sofia Costoulas: "Je vais passer à temps plein sur le circuit pro"

Sofia, quel bilan tirez-vous de votre saison 2022 ?

J’ai réalisé une très belle saison 2022, c’est certainement l’une des meilleures depuis que je joue au tennis. Je trouve que j’ai affiché une belle constance toute l’année avec à la clé, chez les juniors, cinq titres en simple et cinq en double. En plus de ces résultats probants, on peut ajouter ma finale à l’Australian Open. Chez les adultes, je suis passée de la 1200e place mondiale à un ranking aux alentours de la 430e place. C’est une belle progression. Mon objectif en début d’année était d’entrer dans le top 500 mais aussi de briller sur le circuit des juniors où je suis deuxième mondiale. Je suis parvenue à combiner les deux, ce qui n’était pas toujours facile.

Qu’est ce qui était compliqué dans les passages entre les tournois juniors et les tournois pros pour les adultes ?

Quand tu commences les tournois pros, les 15 000 ou les 25 000 dollars, tu peux déjà affronter des joueuses qui évoluent dans les qualifications des Grands Chelems. Dans ces cas-là, la pression ne repose pas sur tes épaules. Tous les matchs gagnés représentent un bonus. Quand j’évoluais chez les juniors, la donne était différente. J’étais quasiment toujours tête de série un ou deux et donc je devais gérer la pression. J’étais clairement l’une des joueuses à battre. Le plus difficile était de repasser d’un 25 000 chez les adultes à un tournoi chez les juniors. C’était à chaque fois un challenge à relever.

En dehors des résultats, êtes-vous aussi satisfaite de l’évolution de votre jeu ?

Oui. J’ai réalisé petit à petit des progrès dans tous les domaines. Je trouve d’ailleurs que mon niveau général a encore augmenté lors de mes trois dernières sorties. C’est dommage que lors de mon dernier tournoi j’ai dû arrêter car je me suis blessée au mollet. Je venais de battre une joueuse qui restait sur une victoire dans un 60 000 dollars.

Et comment va votre mollet ?

Je suis encore en revalidation, ce n’est pas tout à fait guéri. Cela évolue dans le bon sens et j’espère pouvoir reprendre doucement la semaine prochaine.

Au final, quel est votre meilleur souvenir en 2022 ?

Mes deux semaines à Melbourne en début d’année où je gagne d’abord un grade 1 chez les juniors avant d’enchaîner avec la finale de l’Australian Open. Je revenais d’une blessure compliquée au bras. Pendant six mois je n’avais pas pu jouer. Réaliser de telles performances dès mon retour, cela m’a donné beaucoup de confiance. J’ai conservé cette confiance tout le reste de la saison.

Et ces problèmes au bras ont-ils complètement disparu ?

Oui. Je ne ressens plus rien. Je suis très heureuse de cela. La douleur n’était présente qu’au service mais ce n’est pas possible de jouer sans pouvoir engager la balle correctement. C’était ennuyant, je pouvais tout faire sauf servir.

Avez-vous quand même des regrets par rapport à votre saison ?

J’espérais réaliser de meilleurs résultats à Roland-Garros (NdlR : élimination au premier tour) et l’US Open (élimination au troisième tour). Mais on ne peut pas tout réussir dans une saison et donc je suis contente de ce que j’ai réalisé. Et je retiens que je termine mon parcours chez les juniors sur une bonne note avec mon ranking de deuxième mondiale.

Vous ne jouerez plus chez les juniors en 2023 ?

Je pourrais encore jouer chez les juniors pendant un an car je suis née en 2005 mais je ne vais pas le faire. Je compte passer en temps plein sur les tournois pros. C’est mon objectif de 2023. J’ai acquis assez d’expérience dans les tournois du Grand Chelem chez les juniors pour passer ce nouveau cap dans ma carrière. Je suis très enthousiaste pour entamer cette nouvelle partie de mon parcours. C’est le bon moment pour réaliser ce changement. On commencera par des 25 000 dollars mais mon classement chez les juniors pourrait aussi me permettre d’entrer dans des 60 000 ou des 80000. Ce seront de belles opportunités pour prendre des points.

Ce sera une nouvelle étape importante dans votre cheminement ?

Jusqu’à maintenant j’ai progressé étape par étape chez les juniors, je suis passée par les 15 000 chez les adultes et maintenant j’ai réalisé quelques bons résultats dans les 25 000. Je dois encore monter petit à petit. Les 60 000, 80 000 et 100 000 représenteront encore des barrières plus hautes à franchir mais il est temps pour moi de me frotter à ce niveau.

Avec dans un coin de votre tête un nouvel objectif de classement pour dans un an ?

C’est difficile de se projeter. Mais j’avoue que dans un coin de ma tête j’aimerais participer aux qualifications de l’Australian Open chez les pros en 2024. Ce qui veut dire qu’il faudra que je grimpe jusqu’à la 230e place à la WTA.

Ce vendredi vous partez à Glasgow avec l’équipe belge pour la Billie Jean King Cup, comment prenez-vous cette expérience ?

Quand Johan Van Herck m’a téléphoné pour m’apprendre la nouvelle, j’étais très contente. Il m’a expliqué comment cela allait fonctionner. C’est un rêve qui se réalise de pouvoir vivre de l’intérieur une telle compétition avec l’équipe belge. Je vais bien regarder pendant une semaine comment Elise, Alison, Maryna, Ysaline et Kirsten travaillent, comment elles se préparent. Ce sera une belle expérience où je dois emmagasiner beaucoup d’informations. Je suis là pour regarder comment des pros fonctionnent et ce que je peux améliorer chez moi.

Quand vous étiez plus jeune, vous regardiez les matchs de Fed Cup ?

Oui à la télévision, tout comme la Coupe Davis. J’avoue que je regardais beaucoup les matchs d’Elise Mertens et de David Goffin.

Et chez les jeunes vous avez déjà défendu les couleurs de la Belgique ?

Oui. Je me souviens qu’en moins de douze ans notre équipe était devenue vice-championne d’Europe. Avec les moins de quatorze ans nous avons participé à la Coupe du Monde avec à la clé une cinquième ou sixième place. C’est une ambiance particulière quand on joue en équipe. Tout le reste de l’année on joue juste pour soi et là on évolue collectivement. C’est sympa.

Pour en revenir à Glasgow, quelles sont les chances de la Belgique ?

On possède une équipe très homogène et je pense qu’on peut sortir de notre poule. Elise Mertens joue toujours bien et derrière on possède des filles en forme. On peut réaliser une belle performance.

Et au niveau de l’école vous en êtes où ?

Il me reste trois examens à réussir pour terminer mes secondaires. Après je vais aussi passer mon permis de conduire. Ensuite je vais me concentrer à 100 % sur le tennis dans un premier temps.