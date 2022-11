Conference League: avec un grand Van Crombrugge, Anderlecht se qualifie

Les joueurs made in Neerpede aiment les terrains parfaits et rapides. Ils peuvent combiner, jouer en un temps et limiter les déchets dus à des perturbations extérieures. C’est en tout cas ce qu’ils ont réussi à montrer durant la moitié du match avant de progressivement plier.

Le but, créé à 100 % par des joueurs de Neerpede (Debast, Arnstad, Sadiki, Amuzu et Verschaere) puis conclu par Refaelov, confirme qu’Anderlecht sait encore jouer au football. Une longue combinaison de passes en un temps, le style anderlechtois dans tout ce qui le définit. Les Mauves ont trop peu souvent offert ce genre de phases depuis quelque mois.

Le jeu proposé reste perfectible et pas toujours inspiré mais on y a retrouvé – avant la pause – des marqueurs des fondements posés par Kompany. Veldman ne mentait pas en se réclamant de l’école de l’actuel coach de Burnley.

Refaelov est le meilleur exemple. Depuis trois matchs, il retrouve la pleine possession de ses moyens. Deux buts face à Eupen et un de plus sur la pelouse de SIlkeborg. À 36 ans, le vétéran de l’équipe retrouve son niveau. Sur ses talons, l’autre artiste du groupe, Verschaeren, en est à deux assist et un but sur le même laps de temps.

Des retours en forme au meilleur des moments pour Robin Veldman. Le coach ad interim continue de convaincre. En osant si rapidement trancher avec ce que Mazzù a mis en place et en renvoyant des cadres sur le banc, le Néerlandais a marqué des points auprès des supporters.

Sauvés par Van Crombrugge

Pour convaincre la direction, il y a encore du boulot. À commencer par gommer certains gros défauts de cette équipe. Tout n’est pas rose à Anderlecht. Loin de là. Invaincus depuis trois matchs, les Mauves continuent de rester inconstants sur 90 minutes.

À 11 contre 10 une très grande partie du match, ils ont parfois joué avec le feu deuxième mi-temps. On l’écrivait : il faut un bon gardien pour sortir vainqueur de ce genre de match piège. Van Crombrugge a répondu présents sur plusieurs ballons très chauds. Aux oubliettes les erreurs des dernières semaines. Van Crombrugge a été le grand monsieur de la deuxième mi-temps.

On se demande encore comment Anderlecht a pu autant subir en supériorité numérique. Mentalement, l’équipe reste friable. Tactiquement, il y a beaucoup d’ajustements à effectuer. Particulièrement dans le positionnement en perte de balle. La faute doit aussi être imputée aux loupés des attaquants. Refaelov aurait dû mettre un doublé. Silva a, lui, mal réglé la mire. Si le 0-2 était tombé plus tôt que les arrêts de jeu, le match aurait été plus facile.

Six ans plus tard

Anderlecht se contentera des trois points. Le plus important dans la situation actuelle. Anderlecht met fin à six ans d’absences au deuxième tour de Coupe d’Europe. Un pas en avant dans un processus de développement compliqué.

L’histoire d’Anderlecht ne va pas sans celle du football belge dans son ensemble. Grâce aux victoires de La Gantoise et d’Anderlecht, nous aurons quatre représentants encore en lice sur la scène européenne début 2023. Une première dans l’Histoire.