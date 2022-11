Wavre, capitale du Mondial 2026 ?

Serge Pilet ignore les montants proposés par ses rivaux (Angleterre, Australie, Afrique du Sud et l’Uruguay) mais on sait que les Anglais n’ont pas lésiné sur les moyens en promettant quatre stades dont une finale à Tottenham. Le dossier belge en fait état de deux : Amstelveen et Wavre. Le budget pour boucler le projet dans le Brabant wallon provoque un certain stress mais Pilet est confiant : "Le stade de Wavre n’est pas un projet créé pour le Mondial. Le hockey belge en a besoin. Il reste du temps mais il ne faut pas traîner. Le projet aboutira. Le monde politique doit en comprendre l’enjeu. Si nous n’obtenons pas l’organisation, nous n’enterrerons pas le stade de Wavre pour autant." Th.V.