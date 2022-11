Le Club Bruges a 43 % de chance d’affronter un club anglais

Les seize qualifiés pour les huitièmes de finale sont connus après les qualifications du Milan AC et de Leipzig ce mardi soir. La soirée a aussi vu les confirmations des premières places de Chelsea et du Real Madrid ainsi que l’exploit du Benfica qui finit devant le PSG pour rejoindre Manchester City, Naples, Porto, le Bayern Munich et Tottenham comme têtes de série pour le tirage au sort qui sera effectué ce lundi 7 novembre.