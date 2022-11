« Je ne suis pas devenu mauvais à cause d’une erreur »

Sa doublure pousse

Le gardien des Mauves n’est pas au mieux. Il encaisse beaucoup. Trop, certainement, à son goût. Lui, grand perfectionniste, ne se satisfait pas des résultats actuels ni des prestations de sa défense. Les siennes ? Disons qu’il a déjà connu des périodes plus prospères.

Plus que jamais depuis son arrivée à Anderlecht, des rumeurs circulent en coulisses à son sujet. Sa place n’est pas (encore) en danger mais un match référence ne lui ferait pas de mal pour faire taire les critiques qui affirment que Bart Verbruggen, sa doublure, mériterait sa chance. "Van Crom" ne lit ou n’écoute pas ce qu’on pense de lui: "Seul l’avis des collaborateurs d’Anderlecht compte", affirme-t-il.

Des erreurs inhabituelles

Ses derniers matchs ont été marqués par deux erreurs auxquelles il n’a pas habitué ses équipiers. La première est sa sortie aérienne manquée sur le deuxième but du Standard inscrit par Fossey (3-1, le 23 octobre). Van Crombrugge a mal lu la trajectoire du ballon et n’a pas pu prendre le dessus dans les airs.

Et dimanche dernier face à Eupen (4-2), il n’a pas anticipé la frappe de Peeters sur coup franc. "J’ai commis une faute assez claire, a-t-il concédé. À mon poste, ce genre d’absence est directement punie. Je m’efforce de les éviter. Chaque jour, je travaille pour être meilleur et encaisser moins." Il n’est toutefois pas le seul coupable sur ce but. "La balle vient très vite et j’ai l’impression que Wesley (Hoedt) va l dévier. Après, je prends les remarques sur ce but comme un compliment. Car cela veut dire que les gens pensent qu’habituellement, j’arrête ce genre de tentatives."

Il sous-performe selon les chiffres

Problème : si Van Crombrugge effectue autant d’arrêts que précédemment, il encaisse trop pour le moment. Selon les estimations de la plate-forme de statistiques Wyscout, Anderlecht totalise huit buts attendus contre lui depuis la défaite face à Charleroi (0-1, le 2 octobre). Or, Anderlecht a en pris treize dans ce laps de temps. Une différence de cinq buts – et donc près de 40 % – qui illustre un moment un peu plus compliqué pour le gardien. "Je suis très dur envers mes prestations. Je fais mon autocritique à chaque match et trouve toujours des choses à améliorer."

Il reste d’ailleurs assez philosophe: "Ce n’est pas la première erreur que je commets… et ça ne sera pas la dernière. Je dois juste rester calme. Je ne suis pas d’un coup devenu un mauvais gardien car j’ai commis une erreur."

Un changement de style qui lui convient moins

Le portier du RSCA a trop souvent dû se retourner sur des phases anodines. Notamment sur ces fameux centres d’où sont venus neuf des dix derniers buts encaissés par les Bruxellois.

"Nous avons travaillé à changer cela, rassure le coach Robin Veldman. Nous avons analysé ce que l’adversaire pourrait faire sur ce genre de ballons. Nous en parlons tous les jours." Et si cela ne fonctionne pas, Anderlecht attend que Van Crombrugge sorte de sa boîte. Lors de ses premières saisons au club, il a régulièrement trusté le titre d’homme du match. Principalement pour ses nombreux arrêts miraculeux. Depuis son opération au dos, son niveau n’a plus atteint un tel niveau. Une explication de ses difficultés depuis le début de saison est le changement radical de style opéré par Felice Mazzù. Van Crombrugge a été recruté par Vincent Kompany pour ses qualités de gardien mais aussi son talent ballon aux pieds. Peu de gardiens peuvent se targuer d’avoir autant d’impact sur la construction de jeu de leur équipe. Mais il n’a jamais pu faire parler cette qualité ces derniers mois. Il a d’ailleurs lancé une pique indirecte à ce sujet en parlant d’un retour à un style qui convient mieux à l’équipe.

La pelouse synthétique du Jysk Park pourrait être un terrain de jeu propice à un retour en grâce, ce jeudi au Danemark. Dans un match tendu, les gardiens font souvent office de sauveur. Van Crombrugge n’a que rarement déçu dans les matchs couperets. Anderlecht attend qu’il le prouve à nouveau. "Je suis plus impatient que stressé, a-t-il déclaré. La pression fait partie de notre quotidien. Nous allons entamer ce match comme tous les autres. Avec notre philosophie et l’envie de gagner."