Anderlecht en déplacement à Silkeborg : le terrain synthétique leur va si bien

Anderlecht a déjà joué deux fois sur ce type de terrain cette saison. Résultat : deux victoires et aucun but encaissé. Mieux, les deux rencontres, face à Berne (0-1) et à Saint-Trond (0-3), ont été des références. Le déplacement à Saint-Trond est considéré comme le meilleur match d’Anderlecht cette saison. Les Mauves ont livré une solide prestation défensive au Stayen mais on avait surtout mis en évidence le talent des éléments offensifs. Fabio Silva et Lior Refaelov se renvoyaient les passes décisives autant que les compliments. Yari Verschaeren charbonnait, lui, pour les mettre dans les meilleures conditions. "Le système qu’on essaie de mettre en place commence à s’améliorer. En possession comme en perte de balle, disait le désormais ex-entraîneur Felice Mazzù. Notre défense sort de mieux en mieux le ballon. Le positionnement global est meilleur." Le match à Berne, disputé dans la foulée, est le chef-d’œuvre de Mazzù en tant que coach d’Anderlecht. La prestation la plus aboutie défensivement. Tout était calculé pour bloquer les Young Boys et le plan a parfaitement été respecté.

Mais pourquoi cette surface leur réussit si bien ? Tout simplement car elle gomme certains défauts. Notamment le manque d’impact physique des Mauves. Anderlecht est l’une des pires équipes du pays dans les duels. Elle met aussi en valeur les qualités des joueurs. D’autant plus que Robin Veldman rêve de proposer un football fait de combinaisons. Aucune surface n’offre autant de possibilités d’y parvenir. "Nous avons les joueurs pour ce genre de terrain, confirme Hendrik Van Crombrugge. Il faut s’adapter, bien sûr, mais beaucoup de nos joueurs ont assez de qualités techniques."

Silkeborg n’est, de surcroît, pas invincible sur ses terres. Les Danois ont déjà perdu trois fois et concédé deux nuls en dix matchs à domicile cette saison. "Aux Pays-Bas, les terrains synthétiques seront bientôt bannis, explique Robin Veldman. Globalement, nous n’avons pas l’habitude de ce genre de surface mais ce n’est pas une excuse. Nous savons comment y évoluer. Il faudra anticiper différemment sur certaines phases. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose."