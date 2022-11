Ligue des Champions : le résumé de la soirée et tous les qualifiés pour les 8e

AC Milan 4 - 0 RB Salzburg (groupe E)

Giroud ouvrait le score juste avant le quart d’heure sur corner d’une tête puissante. Son deuxième but de la soirée était annulé justement pour hors-jeu. À peine revenu du vestiaire, Rebic est seul pour centrer, c’est Giroud qui est à la retombée et qui arrive à remiser pour Krunic qui termine de la tête. L’attaquant français doublait son compteur et allait chercher son titre mérité d’homme du match après un incroyable slalom de Leao. Messiah, complètement esseulé par Giroud, alourdissait le score en fin de match.

Juventus 1 - 2 PSG (groupe H)

Locatelli perd le ballon dans l’axe juste avant le quart d’heure dans l’axe, le ballon arrive à Mbappe qui mange totalement Gatti, puis Bonucci, et enroule son ballon dans le filet droit de Szczesny. Bonucci rattrapait son duel manqué en égalisant du bout du pied avant la pause. Dominés en deuxième, la Juve craquera quand Mendes permettait au PSG de reprendre l’avantage.

Man. City 3 - 1 Seville (groupe G)

Rafa Mir a ouvert le score sur corner de la tête puisque la défense des Citizens était aux abonnés absents. Le très jeune Lewis inscrivait son tout premier but pour l’équipe A de Manchester City, et en Champions League s’il vous plaît, au retour des vestiaires pour égaliser. Grâce à De Bruyne, à peine monté, Man City reprenait l’avantage. Mahrez profitait d’une erreur de Carmona pour creuser l’écart.

Copenhague - Dortmund (groupe G)

Thorgan Hazard, titularisé en latéral gauche, ouvrait le score d’une reprise de volée. Les Danois, véritablement meilleurs que Dortmund ce soir, arrivaient enfin à terminer une de leurs actions via Haraldsson, très en vue mais qui peinait à finir ses actions.

Maccabi Haifa 1 - 6 Benfica (groupe H)

Malgré un bon début de match et une domination des visités, Benfica ouvrait le score de la tête par Ramos (20e). Le Maccabi égalisait sur penalty pour une faute de main. Benfica récupérait l’avance après la pause. Un coup franc bien tiré de Grimaldo trompait le gardien adverse à 20 minutes du terme juste avant d’alourdir le score d’une magnifique pichenette. Araujo mettait le 5-1 en toute fin de match. Benfica ira jusqu’à mettre un sixième, synonyme de première place à la différence de buts.

Chelsea 2 - 1 Dinamo Zagreb (groupe E)

Après quelques minutes seulement, le Dynamo a pu ouvrir le score grâce à une défense londonienne visiblement endormie au Stamford Bridge. Les blues perdent trois duels de suite avant que Petkovic ne termine l’action de la tête. Sterling égalisait avant que Zakaria ne donne l’avantage aux siens en une dizaine de minutes.