Un gros Liverpool - Naples, un groupe D toujours ouvert : suivez la soirée de Ligue des Champions en direct dès 21h

Après les deux rencontres du groupe B, celle de Bruges et celle entre Porto et l’Atletico, 6 matchs sont au menu de cette soirée de Champions League. Parmi les équipes qui jouent, certaines sont déjà assurées de jouer la suite... Ou pas. Le Bayern et l’Inter seront de la partie, au détriment du Barca alors que Liverpool et Naples, qui ont complètement dominé leur groupe, se rencontrent. Le groupe D (Marseille, Francfort, Tottenham et Sporting) reste ouvert puisque les équipes se tiennent en quelques points.