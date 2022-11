Le Club de Bruges passe 2e de son groupe de Ligue des Champions en partageant face au Bayer Leverkusen (vidéo)

Les compositions

Orphelin d’Onyedika, Odoi et Sylla, jaunis face à Porto, Hoefkens a dû revoir sa défense et a donc titularisé Boyata. Skov Olsen, pas à 100%, est sur le banc.

Xabi Alonso a reconduit un onze quasi identique à celui qui avait partagé contre l’Atletico si ce n’est les entrées de Schick, Palasios et Tah pour Hlozek, Amiri et Hincapie.

Le match

Le match commence sur les chapeaux de roue avec un rythme élevé. Si le Bayer semble bien inspiré dans un premier temps, les Allemands peinent à se créer de réelles occasions.

Peu à peu, la partie se ferme, et si ce n’est pour la bonne possibilité pour Noa Lang, aucune des deux équipes ne se montre dangereuse. La première réelle frappe du Bayer, et limite du match, viendra du pied de Diaby qui, après deux passes, se retrouve dans le rectangle et ne se pose pas de question, du mauvais pied. Mignolet dévie cependant le ballon en corner.

Une nouvelle erreur de relance de la défense allemande permet à Sowah de récupérer la balle après un bon pressing. Il frappe du pied gauche mais le Hradecky sort la balle. Sur le contre, le centre tranchant venu de la droite traverse le petit rectangle devant Schick, bien pris par Meijer. En fin de première, Tapsoba ascène une passe à travers les lignes pour Hudson-Odoi qui, après un court slalom, se fait chiper le ballon par un défenseur brugeois qui, avec son intervention, lance Frimpong vers le but qui frappe d’un angle fermé dans le petit filet extérieur.

Au retour des vestiaires, énorme occasion pour Bruges. Bien trouvé par Lang, Sobol centre magnifiquement mais personne ne peut couper son ballon qui finit au second poteau pour Buchanan qui envoie un boulet de canon sur la barre. Celui-ci revient sur Sobol qui tente aussi sa chance, à côté.

Mignolet sauve les meubles peu avant l’heure de jeu, sur corner, après une tête puissante le n°2 des Diables sort un arrêt 5 étoiles sur sa ligne. La fin de rencontre n’offre que très peu d’occasion, les Brugeois semblent se suffir de ce partage qui les envoie à la deuxième place.