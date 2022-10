OHL résiste à Gand et maintient les Buffalos à distance du top 4 (1-1)

Après les victoires d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise, la troisième rencontre de la 15e journée de championnat au programme dimanche s’est terminée par un partage 1-1 entre OH Louvain et La Gantoise. Au classement, Gand occupe la 6e place (24 points) et OHL est 8e (22 points).