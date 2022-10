Pro League

Le Standard enchaîne! Face à la lanterne rouge Zulte-Waregem samedi, les Rouches ont dû patienter mais ont finalement pris le dessus en fin de rencontre (0-3). Il aurait fallu attendre la 80e minute et un pénalty de Noë Dussenne pour modifier le marquoir. Dans les dernières, la recrue Stipe Perica va alourdir le score et inscrire au passage ses premiers buts en tant que Rouche.

Après la claque reçue en Ligue des Champions facve à Porto (0-4), le Club de Bruges devait vite reprendre ses esprits face Ostende samedi. Les Blauw en Zwart vont s’imposer face aux Côtiers (4-2).

Du côté d’ Anderlecht, c’est le soulagement. Après 5 matchs sans victoire, les Mauves de Robin Veldman l’ont emporté au terme d’un match riche en buts face à Eupen (4-2). Le Sporting a toutefois connu un match compliqué, se faisant peur à de trop nombreuses reprises face aux Pandas.

Dante Vanzeir et Teddy Teuma sur penalty ont permis à l’ Union Saint-Gilloise d’aligner un onzième match sans défaite toutes compétitions confondues lors de son déplacement à Seraing, dimanche (1-2). Une performance d’autant plus impressionnante quand on sait que les Bruxellois jouent l’Europa League cette saison.

Étranger

Kevin de Bruyne et Leandro Trossard continuent d’impressionner en Premier League. Le premier a inscrit une merveille de coup franc face à Leicester ; le second a inscrit le seul but de la rencontre face à Chelsea.

Autres belge buteur : Loïs Openda. Entré en jeu à la 56e minute, le Diable Rouge de 22 ans a régalé le public en inscrivant trois buts (60e, 86e, 90e+2) face à Toulouse.

Ce week-end avait lieu la finale de la Copa Libertadores, l’équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Dans une rencontre 100% brésilienne, Flamengo a remporté lle troisième titre de son histoire en battant l’ Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari (1-0).

Cyclisme

C’est un grand nom du cyclisme italien qui est contraint de se retirer : Sonny Colbrelli a décidé d’arrêter sa carrière professionnelle. L’Italien de 32 ans, vainqueur de Paris-Roubaix et champion d’Europe en 2021, n’avait plus couru depuis son incident cardiaque survenu lors de la 2e étape du Tour de Catalogne fin mars.

Remco Evenepoel, Wout van Aert et Lotte Kopecky figurent parmi les nommés du Vélo d’Or, trophée attribué par Vélo Magazine récompensant le meilleur cycliste de la saison.

Moteurs

Dimanche à 21h débute le GP du Mexique. Max Verstappen, déjà sacré champion du monde, démarrera en pôle position pour cette 20e manche sur 22 de la saison de Formule 1. Le Néerlandais aura à ses trousses dimanche les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième des qualifications.

Tennis

Daniil Medvedev a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, joué sur surface dure et doté de 2.349.180 euros, dimanche en Autriche. Le Russe, 4e mondial et tête de série N.1, s’est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-2 et 2h16 contre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 19).

Felix Auger-Aliassime a ajouté le tournoi ATP 500 de Bâle à son palmarès, une épreuve sur surface dure et dotée de 2.135.350 euros, dimanche en Suisse. Le Canadien, 9e mondial et tête de série N.3, s’est imposé en deux sets 6-3, 7-5 en 1h39 contre le Danois Holger Rune (ATP 25).

Basket

Les Lakers ont concédé à Minnesota leur cinquième défaite (111-102) en autant de matches, égalant le plus mauvais début de saison de la franchise depuis son installation à Los Angeles. La franchise californienne pointe à la dernière place du classement de la conférence Ouest.

Autres sports

Katie Ledecky a réalisé ce samedi, lors de la 2e manche de Coupe du monde de natation de Toronto, son tout premier record du monde en petit bassin. La septuple championne olympique a pulvérisé le temps de l’Allemande Sarah Wellbrock sur 1500 mètres (15:18.01), l’abaissant de près de dix secondes (15:08.24).

