Charleroi renoue avec la victoire face à l’Antwerp pour la première de Frank Defays (1-0)

Pour sa première en tant que T1 de Charleroi, Frank Defays a décroché la victoire face à une équipe de l’Antwerp en manque d’idée. Les Carolos se sont imposés sur le plus petit écart (1-0) grâce à un but de Benbouali en première période. Il s’agit de la première victoire des Zèbres depuis le 2 octobre Grâce à ce succès, Charleroi s’éloigne de la zone rouge et revient dans le sillage d’Anderlecht avec 19 points. L’Antwerp s’enfonce un peu plus dans la crise avec un triste bilan de 6 sur 18 en octobre.