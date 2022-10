Anderlecht se fait peur mais l’emporte difficilement face à Eupen, retour gagnant pour Ait El Hadj (4-2)

Les Mauves sont douzièmes de Pro League et pointent à 13 unités des Play-offs 1. Une victoire face à Eupen est obligatoire pour éviter de s’enliser encore un peu plus dans la crise. Pour les Pandas, quinzièmes avec seulement 1 point d’avance sur la lanterne rouge, chaque point est bon à prendre dans la lutte pour le maintien.

Anderlecht commence fort, mais s’endort

Très rapidement, Anderlecht prend le dessus sur son adversaire. Les joueurs d’Eupen pêchent à la relance et perdent de nombreux ballons. Les Anderlechtois ont tout le temps d’organiser le jeu face au pressing mal articulé des Pandas.

À la 15e minute de jeu, Hoedt adresse une merveille de long ballon à Amuzu, parti à la limite du hors-jeu sur le flanc gauche. Le numéro 7 bruxellois repique dans l’axe et envoie une frappe au premier poteau. Moser ne couvre pas bien son but et est battu (1-0, 15e).

Quatre minutes après l’ouverture du score, Anderlecht obtient un coup franc excentré à la gauche du rectangle. C’est Lior Refaelov qui se charge de le botter. D’une frappe parfaite du pied droit, le Soulier d’or 2020 envoie le ballon surplomber le mur d’Eupen et se loger dans la lucarne de Mose (2-0, 19e). Quel début de rencontre de la part des Mauves!

Face à une équipe d’Eupen à côté de la plaque, le Sporting ne parvient pas à enfoncer définitivement le clou. Amuzu (20e) et Fabio Silva (24e) manquent tous les deux de sérieuses occasions qui auraient pu mettre les Mauves définitivement à l’abri.

Le jeu des Bruxellois va peu à peu perdre en qualité, et Anderlecht se repose sur ses lauriers. Eupen va en profiter pour revenir dans le match. Juste avant la pause, Peeters botte un coup sur le côté gauche. La défense anderlechtoise est mal alignée, et Hoedt négocie mal le ballon en l’envoyant d’une tête… dans ses propres buts (2-1, 44e). Sur les 9 derniers buts encaissés par les Mauves, 8 l’ont été suite à des centres!

Les Mauves ont affiché deux visages en première période: 30 minutes sérieuses et appliquées, et 15 minutes absolument apathiques.

Eupen pousse, retour gagnant pour Ait El Hadj

C’est pourtant bien Eupen qui pousse en seconde période. Les Germanophones font preuve de beaucoup plus de justesse qu’en début de match et prennent des initiatives. À la 51e, Peeters, complètement oublié par la défense, est servi face au rectangle. Le maître à jouer d’Eupen envoie une belle frappe, mais Van Crombrugge dévie le ballon en corner.

Les Mauves vont toutefois revenir dans le match grâce à leurs individualités à défaut de reprendre le contrôle du jeu. Peu après l’heure de jeu, Fabio Silva se débarrasse de deux Eupenois et trouve Murillo sur la droite. Le Panaméen adresse un centre second poteau pour El Hadj, esseulé dans le rectangle, mais la reprise de l’attaquant est repoussée par Moser. Refaelov récupère toutefois un second ballon et trompe le portier d’Eupen d’une frappe croisée du pied gauche (3-1, 65e).

Anderlecht peut souffler, mais pas pour bien longtemps. 4 minutes plus tard, Peeters obtient le même coup franc qu’en fin de première période sur la gauche.Le milieu de terrain tente un tir enroulé au second poteau. Une nouvelle fois, Anderlecht gère extrêmement mal sa couverture défensive. Hoedt passe sous le ballon et Van Crombrugge ne comprend pas ce qu’il se passe: c’est à nouveau but, et une nouvelle fois sur phase arrêtée (68e).

Les Eupenistes frôlent l’égalisation. À la 78e minute, Debast, très nonchalant depuis le début de la rencontre, perd un ballon dans son rectangle. Peeters récupère le cuir face au but, mais sa frappe vient s’écraser sur le visage de Van Crombrugge.

En fin de rencontre, Anderlecht va définitivement éteindre les espoirs des Pandas. Ait El Hadj, monté en jeu, rentre sur son pied droit et envoie une frappe enroulée dans la lucarne de Moser (4-2, 88e).

Les compositions :

Anderlecht : Van Crombrugge - Debast - Hoedt - Vertonghen - Murillo - Amuzu (Ait El Hadj, 61e) - Diawara (Leoni, 75e) - Ashimeru - Stroeykens - Refaelov (Esposito, 75e) - Silva

Eupen : Moser - Davidson (Paeshuyse, 78e) - Lambert - Van Genechten - Wakaso (Charles-Cook, 45e) - Magnée - Alloh - Peeters - Bitumazala - Prevljak - N’Dri (Nuhu, 60e)

Concernant la composition des Mauves, Veldman reconduit la défense à 4 alignée face à Bucarest, avec toutefois Vertonghen en tant qu’arrière gauche. Il est probable que la défense repasse à 3 au cours de la rencontre.

Ashimeru accompagne Diawara dans l’entrejeu, Arnstadt purgeant toujours sa suspension suite au carton rouge reçu face à Zulte-Waregem. Verschaeren, touché au genou, n’est pas sur la feuille de match et devrait louper une à deux semaines de compétition. Le jeune Théo Léoni ainsi qu’Anouar Ait El Hadj sont sur le banc. Devant, Stroeykens et Refaelov épauleront Fabio Silva.

À Eupen, un seul changement est à noter par rapport à la défaite de la semaine passée face à Malines : le jeune Teddy Alloh prend la place de James Jeggo dans l’habituel 3-5-2 des Pandas. Il occupera toutefois le poste d’arrière gauche, tandis que Wakaso prend la place de Jeggo dans le milieu de terrain.

