Zulte 0 - 0 Standard : Canak rentre à la mi-temps, occasion manquée pour Balikwisha (en direct)

Les compositions

Alzate a été préféré à Canak alors que Melegoni fait son retour prenant sa chance suite à l’absence de Fossey, blessé. Cimirot est toujours out et Dewaele est étonnamment absent de la sélection.

Battus à Ostende, Mbaye Leye reconduit un onze similaire à cette prestation. Offor est sur le banc au profit de Gano, Sissako fait lui aussi son entrée.

Le live

La première période est très fermée et n’offre que très peu d’occasions, surtout du côté liégeois où l’on pêche à s’approcher du rectangle. Dès l’entame, Bokadi rate totalement sa passe et offre un but à Fadera. Heureusement, Bodart sort bien et empêche l’ouvertue du score. Melegoni, qui a été complètement seul à droite toute la première mais qui n’a que peu été trouvé, arrivait ensuite à distiller un bon centre, sorti par Ciranni.

La belle combinaison entre Zinckernagel et Donnum (20e) est vite oubliée pour la grosse occasion de Gano qui, trouvé seul sur un centre au sol, tire complètement au-dessus (24e).

En fin de mi-temps, Balikwisha peut profiter d’une mauvaise remise du gardien adverse dans ses pieds mais le jeune belge manque le goal vide.