Scénario incroyable entre Cadiz et l’Atletico : Bongonda marque après 27 secondes, son équipe arrache la victoire dans les arrêts de jeu (vidéos)

Cadiz a mené deux à zéro via un but de Théo Bongonda après 27 secondes de jeu. Alex Fernandez a doublé la marque à la 81e avant que Luis Hernandez ne marque un but contre son camp 4 minutes plus tard. Le banni Joao Felix a inscrit le but du partage en toute fin de match. Les 8 minutes d’arrêt de jeu ont finalement profité aux coéquipiers de Bongonda puisqu’ils ont réussi à réinverser la tendance juste avant le coup de sifflet final via un but de Ruben Sobrino.

Grâce à cette victoire, Cadiz se rapproche d’une sortie de la zone rouge puisqu’ils sont actuellement 18e avec 10 points à égalité avec Getafe et Séville. L’Atletico, lui, offre une chance à la Real Sociedad et au Betis Seville de le rattraper à la 3e place.