Raskin : « les play-offs 1? Pourquoi pas ? »

Interviewé après la victoire face à Zulte ce samedi après-midi par nos confrères d’Eleven, Nicolas Raskin, double passeur décisif, était très heureux pour son coéquipier Perica qui a réceptionné ses deux assists. "Je suis content pour Stipe (Perica), je fais un bon mouvement je lui donne le ballon et il marque, il n’avait pas encore buté et ça fait plaisir de le voir marquer aujourd’hui. Je ne sais pas si l’on va me compter les deux assists (le premier était une frappe qui a touché la barre), en tout cas je suis heureux pour lui et ça fait du bien à l’équipe d’avoir des numéros 9 qui marquent que ce soit avec Perica, Dragus, Ohio ou Emond."