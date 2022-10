Le Standard domine la lanterne rouge Zulte-Waregem, Perica ouvre son compteur but avec un doublé

Les Rouches ont réalisé une rencontre presque parfaite contre Anderlecht la semaine passée et devaient désormais trouver de la stabilité dans leurs résultats. Victorieux lors des "grands" matchs, on savait que les Liégeois peinaient à réitérer leurs exploits dans la foulée contre des équipes pourtant en difficulté au classement. L’adversaire du jour, Zulte-Waregem, en a fait les frais et était clairement l’un des adversaires types tant leur saison est compliquée. Les hommes de Mbaye Leye pointent à la dernière place du championnat alors que le Standard est actuellement 5e à 1 point de l’Union Saint-Gilloise, qui joue à Seraing demain et qu’ils rencontreront après la trêve.

Les compositions

Alzate a été préféré à Canak alors que Melegoni fait son retour prenant sa chance suite à l’absence de Fossey, blessé. Cimirot est toujours out et Dewaele est étonnamment absent de la sélection.

Battus à Ostende, Mbaye Leye reconduit un onze similaire à cette prestation. Offor est sur le banc au profit de Gano, Sissako fait lui aussi son entrée.

Le résumé du match

La première période est très fermée et n’offre que très peu d’occasions, surtout du côté liégeois où l’on pêche à s’approcher du rectangle. Dès l’entame, Bokadi rate totalement sa passe et offre un but à Fadera. Heureusement, Bodart sort bien et empêche l’ouverture du score. Melegoni, qui a été complètement seul à droite toute la première mais qui n’a que peu été trouvé, arrivait ensuite à distiller un bon centre, sorti par Ciranni.

La belle combinaison entre Zinckernagel et Donnum (20e) est vite oubliée pour la grosse occasion de Gano qui, trouvé seul sur un centre au sol, tire complètement au-dessus (24e).

En fin de mi-temps, Balikwisha peut profiter d’une mauvaise remise du gardien adverse dans ses pieds mais le jeune belge manque le goal vide.

À la reprise, une énième prise de risque du Standard offre un contre à Zulte via Sissako et la perte de balle de Zinckernagel. Le milieu trouve Gano en profondeur qui fait face à un bon Bodart. Dans la foulée (51e), après le premier contre bien joué du Standard, Melegoni fait un bon centre pour Perica qui peut reprendre de la tête, seul et à bout portant. L’attaquant fait une passe à Bostyn qui ne doit que peu s’employer sur cette occasion.

Le match se débride à l’heure de jeu et le Standard parvient à s’approcher un peu plus des cages adverses, notamment via des reprises de volées après corner (69e par Canak, 72e par Balikwisha). La pression monte et monte sur les épaules de Zulte, jusqu’à ce que ça craque, sur corner, le deuxième ballon est touché par Bokadi avant Bostyn, le gardien accroche le défenseur congolais et l’arbitre, après l’aide du VAR, siffle penalty. Le capitaine Noe Dussenne prend ses responsabilités et transforme facilement le penalty.

À quelques minutes du terme, les Liégeois ressortent très bien depuis leur rectangle et finissent par se retrouver devant Bostyn qui est battu par la pichenette de Raskin qui finit sur la barre. Le deuxième ballon est pour Perica qui finit l’action de manière peu académique. "Nico" offrira même son deuxième but à l’attaquant après un slalom incroyable à travers la défense waregemmoise.