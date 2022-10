Il a été le sauveur des Liégeois pendant une grosse heure, avec trois arrêts déterminants devant Fadera, sur un coup-franc de Ciranni, et pour gagner un duel devant Gano. L’homme du match, pour garder son équipe dans le coup.

Dussenne - 7

Il a été le seul des trois défenseurs à niveau dans les duels, même s’il n’a pas été impérial. Il a su être précis dans les relances. Il a, surtout, transformé le penalty de la victoire, après une discussion avec Dönnum.

Bokadi - 5

L’international congolais a provoqué la faute de Bostyn, qui amène le penalty, et c’est ce qui sauve son match. Car, pour le reste, il a promené cette suffisance qui pose problème. Il veut relancer, dribbler, mais il prend trop de risques. Il va devoir changer.

Laifis - 6

Le Chypriote n’a pas toujours été intransigeant dans les duels avec Gano. Il a semblé en difficulté, par moments, mais a su être solide pour le reste.

Raskin - 6

Il a bien débuté la rencontre, dans son travail de récupération et dans les duels. Il a eu plus du mal, au fil du match, notamment pour adresser de bonnes passes. Mais le troisième but, marqué par Perica, il l’a créé tout seul. Impressionnant.

Melegoni - 6

Installé sur le flanc droit, qui n’est pas sa place naturelle, il n’a pas commis trop d’erreur, sauf quand il a été pris dans le dos par Miroshi, en première période. Il a amené, offensivement, avec une frappe au-dessus et un bon centre pour Perica. Remplacé par Boljevic (n.c.)

Balikwisha - 5

Il a essayé de s’entendre avec Melegoni, pour combiner, mais il n’a pas toujours été inspiré dans ce qu’il a entrepris. Il gâche une grosse occasion à la réception d’un arrêt de Bostyn, frappant largement au-dessus.

Alzate - 4

Il n’a pas si mal débuté, avec un bon relais avec Zinckernagel, mais il a été trop tendre par la suite. Il n’a pas pesé sur le jeu, dans la construction ou pour créer des décalages. Remplacé par Canak.

Dönnum - 5

Quelques percées, mais pas assez d’effet, un match plus neutre pour le Norvégien, même s’il n’a rien lâché, notamment dans son travail défensif. Remplacé par Laursen (n.c.)

Zinckernagel - 5

Le médian danois a été moins en vue, mais il a essayé de donner des solutions, avec des relais. Le manque de justesse technique a parfois été trop important. Une bonne frappe au-dessus. Remplacé par Davida (n.c.)

Dragus - 5

Il a essayé de trouver quelques combinaisons avec Zinckernagel, mais il a manqué de justesse par moments. Il a envoyé une bonne frappe, arrêtée par Bostyn, mais cela n’a pas suffi.

Canak - 6

Sa montée à la mi-temps a apporté un peu plus de vivacité. Ses deux frappes, dont une déviée, ont rappelé qu’il pouvait être dangereux.

Perica - 6

Il a ouvert son compteur buts, en étant à la bonne place après un arrêt de Bostyn, puis pour conclure un effort de Raskin. Il lève quelques doutes, après des débuts moyens, même s’il peut faire mieux.