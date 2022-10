Burgess 6,5 Le patron de la défense saint-gilloise a tenu son rang, tant par son positionnement que par ses interventions.

Van der Heyden 6 Son duel perdu avec Kiese Thelin, sur corner, en début de deuxième période aurait pu relancer les Suédois. Mais cela n’a pas été le cas.

Nieuwkoop 6,5 On l’a surtout vu (bien) défendre. Et il a défendu vers l’avant, à l’image de cette récupération haute décisive sur le deuxième but de l’Union. Proche du 0-3 de la tête durant le temps additionnel.

Lazare 7,5 Sa remise en retrait pour Teuma sur l’ouverture du score est parfaite. Puis son relais avec son capitaine et sa frappe aboutissent au 0-2. Remplacé à la pause pour qu’il puisse souffler.

Teuma 8 Encore une fois, le capitaine unioniste a été de tous les bons coups avec un gros volume de jeu. Le gaucher a ouvert le score… du pied droit après un subtil appel en retrait. Sa frappe, légèrement déviée, était bien croisée. Puis il est à l’assist sur le 0-2 après une récupération haute de Lynen.

Lynen 7 Son dévouement est impressionnant. Auteur de multiples récupérations dans le cœur du jeu. L’une d’elles a amené l’ouverture du score.

Lapoussin 6 Il a souvent eu de l’espace sur son flanc gauche. Menaçant mais pas assez tranchant.

Vanzeir 6 Son centre (loupé) permet aux Unionistes de bien négocier le deuxième ballon sur l’ouverture du score et son occasion est à l’origine du deuxième but. Il croise trop sa frappe du pied droit sur une contre-attaque à la 54e. Un peu trop souvent positionné hors jeu par inattention.

Boniface 6,5 Il a bien conservé le ballon devant. Son coup de reins a souvent fait la différence. Son ballon pour Vanzeir amène le deuxième but. Intelligent.

Puertas 6 Il avait bien servi Vanzeir à la 54e minute sur un contre très bien mené. Bêtement averti après l’heure de jeu. Il manque le 0-3 du petit rectangle.

Nilsson 5,5 Le Suédois voulait absolument marquer et ça s’est vu. Un peu trop précipité. Mais il a failli délivrer un assist pour Lapoussin.

Adingra 5,5 Il est entré en jeu discrètement dans un match qui était déjà joué.