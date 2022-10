Il fallait voir la façon avec laquelle il a sauté dans les bras de son ami Alex Muzio, le président de la RUSG, sur le premier but de Teddy Teuma, pour comprendre la façon dont les dirigeants anglais savourent l’exploit de leur équipe bruxelloise.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit. On ne parle pas ici du fait de s’imposer en Suède, sur la pelouse d’un Malmö malade, mais de l’ensemble de ce premier tour de Ligue Europa.

Le vice-champion a signé une nouvelle victoire en Ligue Europa, ce jeudi, la quatrième en cinq matchs, qui lui permet de définitivement valider la première place de son groupe avant même la dernière journée.

Il recevra Berlin à Louvain jeudi prochain sans aucun stress, avec le seul plaisir de viser un nouveau gros résultat pour parfaire un peu plus son total de points.

9 sur 9 à l’extérieur

Le bilan en déplacement est en tout cas parfait : trois voyages, trois succès. La déception de l’élimination des préliminaires de Ligue des champions, à Glasgow, a vite été digérée par le noyau de Karel Geraerts qui a su en tirer des leçons pour ne plus commettre les mêmes erreurs en C3. Ce jeudi, Teuma a puni Malmö sur la première escarmouche bruxelloise, ce qui est toujours important sur la scène continentale (0-1, 10e).

N’est-ce pas la qualité principale de ce groupe, au final ? Cette capacité à digérer tout ce qu’il découvre depuis un peu plus d’un an, pour grandir match après match. "Nous ne sommes pas encore à notre apogée", ont asséné Teuma et Burgess, deux des leaders du vestiaire, ces derniers jours. Il faut croire qu’il ne s’agit pas de paroles en l’air. Cette équipe continue à progresser et à repousser ses limites vers un plafond dont on ne connaît pas la hauteur.

On sait par contre que l’Europe n’est pas une cour trop grande pour l’Union. Même là, elle peut rêver grand. Cinquante-huit ans après sa dernière campagne, le club de la Butte aura son nom dans l’urne du tirage au sort, non pas le 7 novembre pour les barrages, mais bien le 24 février pour les huitièmes de finale. Elle affrontera les 9 et 16 mars une équipe sortie gagnante des play-off de C3. Ce pourrait bien être un repêché de la Ligue des champions, comme le Barça, l’Ajax, la Juventus ou l’Atletico pour une affiche de rêve.

Karel Geraerts, qui gère parfaitement la saison de la confirmation et a réussi son baptême européen lui aussi, n’a pas envie de penser à ça maintenant.

Il a commencé dès ce jeudi à préparer un déplacement à Seraing qu’il faudra prendre au sérieux, en sortant Lazare et Boniface dès la pause, pour ménager ses troupes.

Le premier avait un pied dans les deux premiers buts. Le deuxième n’a pas été directement décisif, mais a montré, une fois de plus, combien l’Union a visé juste en l’achetant et que les deux millions investis devraient en ramener beaucoup plus. C’est aussi ça, la réussite du club saint-gillois, doit se dire Tony Bloom, qui sait ce que miser gros et toucher encore plus veut dire.