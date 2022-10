Odoi 5À la limite à plusieurs reprises face aux attaquants portugais, il a aussi perdu beaucoup de ballons, sur des erreurs techniques. Il sera suspendu la semaine prochaine.

Mechele 4Sa mauvaise relance a amené le premier but. Il a pris l’eau, comme le reste de la défense, perturbé par les mouvements adverses.

Sylla 4Nettement plus à l’aise dans un duel au corps, il n’a pas bien géré l’espace dans son dos. Il a d’ailleurs couvert plusieurs hors-jeu. En grande difficulté.

Onyedika 5Il a commis beaucoup de fautes, sans doute pour écoper de son troisième avertissement. Mais aussi parce qu’il y avait de l’espace dans l’entrejeu. Trop d’espace.

Nielsen 6Deux bons débordements, il a offert des possibilités à ses coéquipiers. Il a essayé de combiner avec son compatriote, sans grand succès.

Vanaken 4Il a raté le penalty qui aurait dû relancer les Blauw en Zwart, en choisissant le mauvais côté. Il a essayé tout au long de la rencontre, mais a trouvé peu de solutions. Notamment parce qu’il était dans le même registre que Lang.

Skov Olsen 5Plusieurs bons centres sur son flanc droit, même si ça n’a finalement pas apporté énormément de danger. Il s’est aussi bien replié défensivement, avec de nombreuses courses.

Buchanan 5,5De grosses accélérations en début de rencontre, qui ont déstabilisé la défense de Porto. Il a comme à son habitude souvent loupé le dernier geste.

Lang 5Il a voulu montrer qu’il était de bonne composition en travaillant défensivement et en jouant les duels aériens. Ses actions offensives ont été dangereuses, mais il a trop demandé le ballon dans les pieds et pas assez dans la profondeur. D’autant plus qu’il était du coup absent dans le rectangle, au moment de la finition. Il a également loupé l’occasion d’égaliser, sur le penalty repoussé par Diogo Costa.

Jutglà 5L’Espagnol a touché très peu le cuir. Il a reçu plusieurs centres, mais ce n’est clairement pas son domaine. Et il s’est retrouvé trop seul dans l’axe, coincé entre les deux défenseurs visiteurs.

Hoefkens 5La motivation de son équipe n’était pas optimale, c’est en partie sa responsabilité. Il a toutefois remonté les bretelles de ses joueurs à la pause, avant de les voir plonger moralement suite aux deux penaltys arrêtés.

L'homme du match:

Otavio 8,5Son compteur n’affiche que deux passes décisives, mais son récital aurait pu être plus important encore si ses coéquipiers avaient été efficaces. Des passes au-dessus de la défense, dans l’espace, où personne ne s’y attend, Otavio a régalé. Nettement plus fringant qu’au Dragão.