L’Atletico éliminé après que Carrasco ait raté le penalty de la victoire, Barcelone au fond du trou : les résultats de la soirée de Ligue des Champions

Ajax 0 - 3 Liverpool

Berghuis a touché le poteau dans les 5 premières minutes. Tadic aura lui aussi l’occasion d’ouvrir le score mais sa frappe est déviée par Alexander-Arnold. Malgré avoir souffert, c’est les Reds qui ouvrent le score grâce à Mohamed Salah qui, pour l’un de ses premiers ballons intéressants, lobbe le keeper de l’Ajax. Darwin Nunez ratera l’inmanquable. Alors que le but était totalement vide, l’Uruguayen tire sur le poteau. Il se rattrape au retour des vestiaires en inscrivant le deuxième but sur corner de la tête. La deuxième est beaucoup plus intéressante pour Liverpool qui fait définitivement le break via Elliott.

Atletico Madrid 2 - 2 Bayer Leverkusen

Diaby a ouvert le score d’un superbe enroulé pied gauche en face-à-face, Carrasco lui a répondu presque 15 minutes plus tard. Hudson-Odoi a remis les siens sur les bons rails dans la foulée. Après la pause, De Paul, à peine rentré, remet les compteurs à égalité. Scénario incroyable, sur le tout dernier corner de la rencontre, un penalty est sifflé. Carrasco s’occupe de la conversion mais rate son penalty, Saul met sa tête sur la barre et le dernier tir est dévié par Carrasco. Les Madrilènes sont sortis de la C1.

Barcelone 0 - 2 Bayern Munich

Mané a ouvert le score grâce à une passe incroyable de gnabry et à un alignement catastrophique de la défense barcelonaise. Choupo-Moting doublera la mise, de nouveau servi par Gnabry. De Ligt, fautif dans le rectangle, met le corps arbitral à rude épreuve tant l’action est problématique à élucider. Tout d’abord, le défenseur néerlandais touche la balle et Lewandowski va un peu trop chercher la faute. Le penalty est annulé. Les Barcelonais sont éliminés à cause de la victoire de l’Inter.

Francfort 2 - 1 Marseille

Marseille a été pris à froid dès le début de rencontre et l’inévitable Kamada inscrit le 1-0 dans les premières minutes après un superbe mouvement. Les Marseillais sont restés calmes et, après deux occasions gaspillées par les Allemands, ont remis les compteurs à zéro via l’ex-gunners Matteo Guendouzi. Malheureusement pour les sudistes, l’ancien nantais Kolo Muani crucifie la défense adverse après une remise de Mario Gotze. Francfort fait la bonne opération et raccroche au top 2 dans ce groupe D très serré.

Naples 3 - 0 Rangers

Giovanni Simeone a inscrit son 3e but en C1 en début de rencontre après un oubli de la défense écossaise. Le fils de Diego Simeone double son compteur de la tête quelques minutes plus tard. Le norvégien Ostigard confirmait la première place napolitaine de la tête sur corner à dix minutes du terme.

Tottenham 1 - 1 Sporting

Les Portugais ont ouvert le score via Marcus Edwards... Ancien joueur des Spurs. Le Sporting met un deuxième but, de la main, et donc annulé. Bentancur égalisera en deuxième sur corner de la tête, le gardien du Sporting, Adan, a mal géré sa sortie. Kane marque le but de la victoire dans les derniers instants mais voit sa joie annulée par la VAR.