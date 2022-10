Déjà deux buts encaissés à Barcelone, l’Atletico mené (multilive en direct)

Ajax - Liverpool

Berghuis a touché le poteau dans les 5 premières minutes.

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

Barcelone - Bayern Munich

Mané a ouvert le score grâce à une passe incroyable de gnabry et à un alignement catastrophique de la défense barcelonaise.

Francfort - Marseille

Marseille a été pris à froid dès le début de rencontre et l’inévitable Kamada inscrit le 1-0 dans les premières minutes après un superbe mouvement. Les Marseillais sont restés calmes et, après deux occasions gaspillées par les Allemands, ont remis les compteurs à zéro via l’ex-gunners Matteo Guendouzi. Malheureusement pour les sudistes, l’ancien nantais Kolo Muani crucifie la défense adverse après une remise de Mario Gotze.

Naples - Rangers

Giovanni Simeone a inscrit son 3e but en C1 en début de rencontre après un oubli de la défense écossaise. Le fils de Diego Simeone double son compteur de la tête quelques minutes plus tard.

Tottenham - Sporting

Les Portugais ont ouvert le score via Marcus Edwards... Ancien joueur des Spurs.