Club Bruges 0 - 4 Porto : Eustaquio alourdit le score, correction pour Bruges (en direct)

Les Brugeois ont partagé pour leur dernière rencontre en date en Jupiler Pro League contre l’Union Saint-Gilloise, tout comme en Ligue des Champions où ils avaient assuré leur ticket pour la suite contre l’Atletico Madrid.

Les compositions

Seul Lang était nouveau au coup d’envoi puisque, pour rappel, Sowah a pris rouge au dernier match.

Joao Mario et Pepe sont suspendus pour la rencontre.

Le live

La première grosse occasion du match arrive après 5 minutes quand Otavio trouve magnifiquement Eustaquio dans le rectangle brugeois mais heureusement le milieu canadien manque le cadre. Le ballon traine quelques minutes plus tard dans le rectangle de Mignolet et la défense parvient miraculeusement à mettre en corner. Sur ce même corner c’est Uribe qui rate sa reprise sans quoi on aurait sans doute assisté à l’ouverture du score. Celle-ci est encore évitée de peu plus tard lorsque Galeno envoie une reprise de volée, râtée après vérification, sur son coéquipier empêche le ballon de suivre sa course.

Les Portugais finiront enfin par ouvrir le score, cette fois-ci sur une offrande de Mechele avec une passe suicidaire en plein axe facilement anticipée par Otavio qui relance vers Taremi qui ne se fait pas prier.

Les Brugeois reviennent du vestiaire avec de bonnes intentions et, après deux corners le dernier botté par Lang, un coup volontaire de Carmo offre un penalty à Bruges. Vanaken s’en charge mal et se voit stoppé par Diogo Costa. L’arbitre fait retirer le penalty alors que les pieds du gardien semblaient être sur la ligne. Lang s’en charge et rate, de nouveau, le coche. Dans la foulée, Porto part à l’attaque et concrétise via Evanilson. Mechele, complètement dépassé ce soir, sera complètement pris de vitesse sur le troisième but inscrit par Eustaquio.