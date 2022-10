Romelu Lukaku, qui revenait de blessure, a démarré la rencontre sur le banc mais est monté au jeu à la 83eme. Quatre minutes plus tard, il inscrivait le 4e but des siens. Auparavant, Mkhitaryan et Dzeka (à deux reprises) avaient inscrit les buts italiens.

Le succès des Milanais condamne le Barça, qui recevait le Bayern Munich à 21h, à la troisième place. Direction l'Europa League pour les Catalans.