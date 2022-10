Vertonghen à propos d’Anderlecht: « Je me sens en partie responsable »

Le RSC Anderlecht a licencié son entraîneur, Felice Mazzu, lundi après une série de mauvais résultats (4 défaites consécutives toutes compétitions confondues). L’équipe est actuellement 12e en championnat après 14 journées avec un bilan de 16 points. Jan Vertonghen estime qu’il est en partie responsable de la crise. "Même si je ne suis pas là depuis si longtemps (il est arrivé le 2 septembre en provenance de Benfica), et puis j’ai aussi manqué environ trois matches, je fais partie du club et je me sens certainement en partie responsable", a reconnu le recordman de sélection avec les Diables Rouges (141).

La crise est profonde à Anderlecht et le président Wouter Vandenhaute a averti lundi que les choses pourraient encore empirer. Vertonghen n’est évidemment pas heureux de la façon dont les choses se passent chez les Mauve et Blanc: "Je préférerais ne pas traverser une période comme celle-là, mais cela fait aussi partie du football. Nous y sommes et nous allons en sortir ensemble. Nous avons un très bon noyau et je suis certain que cela va marcher", se voulant optimiste.

Après Lierre, Saint-Nicolas est la deuxième ville belge à inaugurer un Belgian Red Court. Waregem, Hasselt, Lokeren, Bilzen, Hal et Genk sont les prochaines villes où il y aura un tel endroit pour la pratique du football dans un avenir proche.

Vertonghen est heureux d’être l’ambassadeur du terrain de sa ville natale. "Le football doit assumer ce rôle social. Non seulement la fédération mais aussi les joueurs doivent faire leur part pour un monde meilleur et avec ce projet, nous le faisons."